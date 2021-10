“O Rio de Janeiro é mais receptivo com as travestis”, declara Luisa Marilac

Em vídeo para seu canal do Youtube, Luisa Marilac elogiou a capital carioca no seu trato com as travestis.

Luisa Marilac é bastante conhecida do público em geral, ela dispensa apresentações, afinal quem não se lembra do vídeo Bons Drink que fez Luisa explodir na internet? Com seu canal no Youtube, Marilac posta seu dia a dia, suas amigas, suas viagens, faz roteiros pelo centro de SP e fala sobre sua vida com seus seguidores.



Em recente postagem, Luisa contou que esteve no Rio de Janeiro. Em sua viagem pela capital carioca visitou baile Funk em comunidade. Ressaltou as diferenças entre o morro e o asfalto. Luisa se hospedou em São Gonçalo com uma amiga. Ela e sua amiga foram ao baile funk que acontece no Salgueiro e em seu relato pensou que a festa acontecesse em um galpão ou quadra da comunidade, mas não, o pancadão acontece em um quarteirão inteiro.



Luisa revelou ainda que as travestis em vários locais do país não possuem o direito de ir e vir e que ela não sentiu esta sensação no Rio de Janeiro

Luisa confessou sentir medo e receio assim que chegou para a festa, traçou um paralelo com a cidade paulista e disse não ser possível frequentar uma festa deste gênero em SP. “Se eu chegasse numa festa assim em São Paulo eles me matavam”, disse ela.

Ressaltou ainda estar admirada com a postura dos cariocas.

Luisa Marilac finaliza: “Ali eu me senti bem recebida, me senti em casa!”