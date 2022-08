Lugar Incomum: Didi Wagner comanda nova temporada da atração que estreia no Multishow

A apresentadora passou por quatro capitais brasileiras, o que resultou em oito episódios inéditos com muita aventura e experiências marcantes

O ‘Lugar Incomum’ estreia mais uma temporada nesta segunda-feira (15) às 18h, no canal Multishow. Serão oito episódios inéditos, inteiramente gravados no Brasil em quatro capitais brasileiras – Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Mais uma vez, a apresentadora Didi Wagner procura mostrar o lado incomum dos destinos percorridos, desta vez tendo o bem-estar como plano de fundo. Didi traz seu olhar curioso em busca de experiências inusitadas, marca registrada do programa.

Didi Wagner, apresentadora do programa “Lugar Incomum” desde 2006, celebra mais uma temporada da atração

Quando se pensa em bem-estar, o que vem à mente são massagens, sessões de yoga e meditação, mas honrando o nome da atração, Didi Wagner buscou novas e diferentes formas de se sentir bem. No ar desde 2006 sob comando de Didi Wagner, a nova temporada do Lugar Incomum conta com produção da Magnífica e direção de Renata Shoel.

As aventuras começam por Rio Branco. Didi visita o Manto Verde, restaurante onde o cliente pode pescar e preparar sua própria comida. Além disso, a apresentadora se aventura por um passeio de caiaque no Lago do Amapá e faz um surpreendente voo de balão sobre a Amazônia para observar os geoglifos. Há ainda uma entrevista com José Rodrigues de Araújo, mais conhecido como Doutor Borracha – o apelido negócio de produção de calçados em látex natural com design criado por ele próprio

Em Olinda, Didi experimentará o Axé, a bebida mais popular do carnaval da cidade. E também conhecerá a dança folclórica regional Cavalo Marinho, reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. O roteiro conta ainda com uma aula de cerâmica, tour de bike pelo centro de Recife, massagem energética em Maracaípe e visita à Usina Santa Terezinha. Localizada em Água Preta, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, o local chama atenção por apresentar uma obra de arte provocativa assinada pela artista plástica pernambucana Juliana Notari: Diva é uma enorme escavação no morro em formato de vulva que possui 33 metros de altura.

Didi Wagner em gravação do primeiro episódio que vai ao ar hoje (15)

Do Nordeste para o Sudeste, a apresentadora vai para o Rio de Janeiro, conhecer a história da Erika Martins, a Erika Bronze, famosa pelo serviço de bronzeamento com fita na laje de sua própria casa em Realengo, Rio de Janeiro. Nas areias cariocas, além de apreciar o clássico combo mate gelado com biscoito de polvilho, Didi aprende a jogar Teqball (modalidade próxima ao futebol de mesa) com o campeão Leonardo Santana, o Peléo. Os episódios no Rio de Janeiro exibirão também uma experiência de massagem tântrica na Ilha da Gigóia e uma visita ao Samba do Trabalhador, considerado patrimônio cultural carioca, com direito a bate-papo com seu fundador, o compositor musical e sambista Moacyr Luz.

Para abertura dessa nova temporada, “Lugar Incomum” traz um passeio de balão pela Amazônia

Em São Paulo, o roteiro inclui uma passagem pela Casa Fluida, casa noturna que proporciona a experiência de se tornar drag queen por uma noite Já para o dia, Didi experimenta fazer stand-up paddle na Represa Billings, um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana paulista.

Unindo cultura, entretenimento e muita didica alto-astral, o “Lugar Incomum” mantém o tom curioso e informativo e é a receita perfeita para um momento de bem-estar e diversão na televisão.