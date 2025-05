Luciana Gimenez realiza tratamento vascular a laser e chama atenção para cuidados com a saúde vascular.

A apresentadora Luciana Gimenez esteve em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para realizar um moderno tratamento vascular a laser com o Dr. Gustavo Marcatto. O procedimento foi realizado no mesmo dia da consulta e dos exames, sem necessidade de cortes, anestesia geral ou repouso, permitindo retorno imediato às atividades rotineiras.

Em estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) diz que até 85% da população feminina adulta apresenta algum grau de varizes. Mais do que uma questão estética, a saúde vascular é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida.

O moderno tratamento vascular a laser foi realizado com o Dr. Gustavo Marcatto.

“É essencial entender que cuidar da saúde vascular não se trata apenas de aparência. Estamos falando de prevenção, de evitar dores, inchaços e riscos maiores no futuro. A boa notícia é que hoje temos recursos modernos, minimamente invasivos e com recuperação rápida, como o laser, que tornam esse cuidado muito mais acessível”, explica o Dr. Gustavo Marcatto.

As varizes são veias dilatadas que já não são capazes de realizar adequadamente sua função de levar o sangue de volta ao coração. As varizes geralmente comprometem mais os membros inferiores, que podem causar dor e inchaço nas pernas, além de mexer com a autoestima. “A maioria dos casos de varizes é observada no sexo feminino e pode ser causada por histórico familiar, obesidade, tabagismo, sedentarismo, uso de pílulas anticoncepcionais”, complementa Dr. Gustavo Marcatto.

Luciana faz questão de mostrar ao público o resultado do tratamento.

Luciana Gimenez é empresária, modelo, apresentadora do programa Superpop e do podcast Bagaceira Chique, tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Mãe de Lucas Jagger, filho do cantor britânico Mick Jagger, e de Lorenzo Gabriel, do relacionamento com o empresário Marcelo de Carvalho, ela frequentemente compartilha aspectos de sua rotina com o público, incluindo cuidados com a saúde e bem-estar.