Luciana Gimenez questiona Marcelo de Carvalho em Podcast: “Por que o meu não tem plateia, Gordo?”

A apresentadora Luciana Gimenez foi a convidada da vez do programa Poddelas. O podcast é apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta. E lá, Gimenez falou sobre variados assuntos, a carreira, países onde morou, sobre seu novo affair, a carreira de modelo etc.

Mas o que chamou a atenção das redes sociais e dos seguidores foi o momento em que Tata abordou o assunto sobre a gravação dos programas, a diferença entre o formato ao vivo, do formato gravado. Luciana disse preferir fazer o programa ao vivo, por ser uma mulher dinâmica e também por gostar mais da interação com o público, no caso a plateia.

Ela explicou que com a pandemia a plateia foi removida do Superpop, logo Tata questionou: “Não tá voltando plateia? Mas no Mega Senha tinha plateia…” E Gimenez respondeu: “Ele é o dono né? Faz o que quer.” Logo a apresentadora reivindicou: “Eu vou reclamar! Por que o meu não tem plateia, Gordo?!”

A reivindicação chamou atenção dos seguidores que acompanharam a transmissão do Poddelas pois, Luciana enquanto casada com Marcelo de Carvalho, sempre o chamou por este apelido e que esta postura remete a uma boa relação com o ex. Será?