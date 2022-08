Lucas & Orelha ao vivo: Dupla campeã do SuperStar lança primeiro DVD repleto de participações especiais

O DVD estará disponível em todas as plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, 12 de agosto, com a versão audiovisual no YouTube

Vencedores do programa “SuperStar”, da TV Globo, em 2015, Lucas & Orelha agora celebram uma nova conquista: o lançamento do primeiro DVD da dupla. O projeto é recheado de referências, que vão desde o cenário – que lembra o bairro americano do Brooklyn –, até o figurino – inspirado nas tradições africanas – e todo balanço do ‘pagopop’, como eles chamam o ritmo cheio de brasilidade.

O lançamento de ‘’Lucas & Orelha Ao Vivo’’ vem acompanhado do novo single de trabalho da dupla, a romântica “Não Me Fale”, parceria com a revelação do pagode feminino, Marvvila. O DVD estará disponível em todas as plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, 12 de agosto, com a versão audiovisual no YouTube.

“Estamos vivendo um momento único na nossa carreira. A gente sabe o quanto é difícil dois jovens negros terem a oportunidade de realizar sonhos em um país como o nosso. Estamos rompendo um ciclo, criando um projeto grande e envolvendo pessoas incríveis para levar a nossa carreira para outro patamar”, afirma Lucas. “Gravar com a Marvvila foi maravilhoso. A gente já se conhece há um bom tempo. Acompanhamos o trabalho dela, que é magnífico no pagode. Para completar, temos também a presença do Belo, o Roberto Carlos do pagode, que dispensa apresentações. Estou com a expectativa lá em cima”, conclui Orelha.

O DVD foi gravado no HZ Estúdio e traz diversas participações especiais, como os veteranos da Turma do Pagode, Vitinho, Stefan Baby, Mr. Dan, Marvvila e Chininha. O cantor Belo, grande influência para Lucas e Orelha, participa de duas faixas e leva o mashup de “Pouco a Pouco”, gravada originalmente por Ferrugem, para o seu próprio repertório. Dirigido por Rafael Castilhol, o projeto também foi inspirado pelo ritmo R&B. A dupla tem investido na produção elaborada de mashups – união de trechos de diversas músicas sob o mesmo beat – com vídeos poderosos lançados na Internet, que alcançaram mais de 60 milhões de views orgânicos. Essa tendência, claro, também marca presença no repertório do DVD.