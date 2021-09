Após sucesso em ‘Totalmente Demais’, Luca Ribeiro comemora papel em ‘Fazendo Meu Filme’

O ator que interpretará Mateus na adaptação do best-seller infanto-juvenil de Paula Pimenta

Desde muito novo Luca Ribeiro já estava inserido no mundo artístico. Com oito anos, o jovem entrou em seu primeiro curso de interpretação e não parou mais. Foram peças de teatro e participações em novelas, como “Flor do Caribe” e “Totalmente Demais”, ambas da Rede Globo. Hoje, aos 19 anos, o ator se prepara para um novo papel, ele interpretará Mateus no longa “Fazendo Meu Filme”, que é uma adaptação do best-seller infanto-juvenil de Paula Pimenta.

“É um personagem bagunceiro, que gosta muito de estar sempre bem vestido, se divertir. É o típico descompromissado da turma, aquele que só quer curtir a vida”, explica Luca que está em fase de gravação e comenta como tem sido a rotina no set em meio a uma pandemia: “Exige um cuidado maior, temos todos que seguir um protocolo rigoroso, mas é necessário, é pelo bem de todos”.

Luca Ribeiro teve a honra de interpretar ninguém menos que o personagem de Elias Gleizer jovem, na novela “Flor do Caribe”. O ator revela que a oportunidade o ensinou sobre momentos importantes da história mundial. “Eu fiz o personagem Manolo na infância, que era interpretado pelo ator Elias Gleizer. Eu cresci como pessoa pois aprendi um pouco sobre o sofrimento nos tempos de guerra e opressão, acontecimentos tristes da história”.

Hoje, aos 19 anos, o ator se prepara para um novo papel, ele interpretará Mateus no longa “Fazendo Meu Filme”, que é uma adaptação do best-seller infanto-juvenil de Paula Pimenta

Outro destaque foi Meleka em “Totalmente Demais”. O ator entrou em um momento decisivo da trama e esteve ao lado de artistas experientes como Fábio Assunção e Lavínia Vlasak. “Aprendi um pouco mais de atuação em geral, tive muita ajuda da minha parceira de cena Giovanna Rispoli e dos demais atores. O Fábio foi super generoso, era divertido, me dava dicas e a Lavínia sempre foi extremamente gentil. Além disso, foi o personagem que me proporcionou maior visibilidade”.

Dedicado, Luca encontrou no esporte um aliado na arte de interpretar. Com o vôlei ele aprendeu a importância da disciplina. “O esporte e a arte se completam e hoje eu me sinto muito mais seguro para encarar trabalhos como ator”, diz o artista que também cursa Publicidade e Propaganda e sonha em se aventurar no mundo da comédia:

“Fico imaginando como deve ser incrível arrancar gargalhadas, levar alegria e bom humor para o público. Tenho muita vontade de conquistar um personagem importante em um filme de comédia”.

A paixão pela risada se estende às suas inspirações na TV. “Fabio Porchat é uma grande referência, ele faz um humor inteligente. Outra artista que eu gosto muito é a Gloria Pires, a acho incrível”, enumera o ator que tem planos traçados para um futuro próximo: “Algumas novidades estão prestes a pintar, não posso adiantar muita coisa, mas vem muita coisa boa por aí. Além disso, pretendo viajar para Barcelona para estudar e me aprimorar. Conhecimento nunca é demais!”, finaliza Luca Ribeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luca Ribeiro teve a honra de interpretar ninguém menos que o personagem de Elias Gleizer jovem, na novela “Flor do Caribe”

Luca Ribeiro faz parte do casting de Ieda Ribeiro, uma das agentes mais conceituadas do mercado, com mais de 20 anos de experiência, fundadora da IR Casting e ID Actors. Tem como expertise descobrir, preparar, lançar e cuidar da carreira de grandes talentos do meio artístico. Ieda já foi responsável pelo lançamentos de importantes nomes da nossa dramaturgia como Bruna Marquezine, Gabriella Saraivah, Mel Maia, Miguel Rômulo, Matheus Costa, Johnny Massaro, Júlia Svacinna, entre outros destaques.