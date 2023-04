Luana Piovani revela que enfrenta crises de ansiedade: “Taquicardia e confusão de pensamentos”

Em entrevista exclusiva ao programa “Domingo espetacular”, Luana falou sobre as dificuldades dentro e fora do tribunal que sofre desde a separação do surfista Pedro Scooby

Luana Piovani falou oficialmente pela primeira vez em canal aberto sobre o que define como violência judiciária. Em entrevista exclusiva ao semanal “Domingo Espetacular”, exibido pela rede Record, Luana relatou os desconfortos pós-divórcio com o surfista e ex-bbb Pedro Scooby que se estenderam ao tribunal. Uma das grandes revelações feitas durante a entrevista, foi que essa série de acontecimentos funcionaram como uma espécie de gatilho pra Luana, que revelou apresentar graves sinais de ansiedade.

A apresentadora, atriz e modelo deu detalhes sobre as crises de ansiedade que sofreu e relatou alguns sintomas comuns nesses casos, como: taquicardia, sudorese e confusão de pensamentos. “Não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri violência judiciária e só fui entender depois. Era uma juíza e ela me constrangeu quando ela falou sobre o salário mínimo, como se nosso nível de vida se baseasse nisso. Daí eu desenvolvi as crises”, pontuou.

Luana conta como reagiu às crises e afirma que não se deixou abater: “As minhas crises de ansiedade vêm com aceleração do batimento cardíaco, a taquicardia, sudorese, confusão de pensamento e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia, eu me organizei e pensei: ‘não vou deixar me abater’. Então eu abri bem as pernas, o que me ajuda nas crises e tentei ficar ereta pra me organizar ali”, revela.

Pedro Scooby e os seus respectivos advogados foram procurados pela produção do “Domingo Espetacular”, mas não quiseram comentar o assunto.