LS Jack estreia “Três”, revigorando a música brasileira com EP inédito

Após duas décadas longe dos estúdios de gravação, a banda LS Jack marca seu retorno triunfante com o lançamento de “Três”, um EP que não apenas simboliza o novo formato do grupo como trio, mas também reafirma seu compromisso com a música que captura as emoções humanas. O lançamento está previsto para 9 de maio, prometendo sacudir o cenário musical brasileiro.

A banda apresenta uma nova fase musical com lançamento que explora a essência feminina no amor

Durante a coletiva de imprensa, a banda compartilhou insights sobre a gênese deste projeto: “Estamos voltando às nossas raízes, mas com uma visão renovada. ‘Três’ reflete nossa jornada musical e pessoal, e cada faixa é um pedaço da nossa alma.” A nova formação inclui Vitinho nos vocais e baixo, Bicudo na bateria e Serginho na guitarra, cada um trazendo uma energia revitalizada ao grupo.

O single de estreia “Cantinho”, uma ode ao amor sob a perspectiva feminina, destaca-se com sua poética rica e melodia envolvente. A canção é inspirada em uma poesia de Patrícia Carvalho e promete tocar profundamente os corações dos fãs. O videoclipe, filmado na pitoresca Ilha da Gigoia, conta com a atuação de Thadeu Vivas e a própria poetisa, Patrícia Carvalho, em cenas que capturam a essência íntima do single.

Complementam o EP as faixas “Outro Mundo, Outro Lugar” e “Novo Eu”, ambas já conhecidas do público, mas que ganham nova vida neste projeto. Segundo os membros da banda, “Cada música é uma celebração da nossa evolução e um convite para nossos fãs redescobrirem a LS Jack.”

O EP “Três” não só marca o retorno da LS Jack ao mercado musical, mas também estabelece um novo padrão para o trabalho da banda. Produzido pela Bazuca e distribuído pela ONErpm, o projeto é uma promessa de renovação e um testemunho da durabilidade e adaptabilidade da banda no mundo da música. Enquanto o dia do lançamento se aproxima, a expectativa cresce entre os fãs e críticos, ansiosos por testemunhar o próximo capítulo desta icônica banda brasileira.

A LS Jack, que já vendeu mais de 3 milhões de discos e acumulou prêmios importantes, mostra com “Três” que está pronta para conquistar novamente os palcos e os corações dos brasileiros, reafirmando seu lugar de destaque na música nacional.