LS Jack comemora 25 anos de estrada na festa Modinha

Show inédito contará com os maiores sucessos da banda e revive uma das maiores festas do Rio de Janeiro.

Dando continuidade a sua turnê comemorativa de 25 anos, a banda LS Jack, uma das maiores bandas do pop rock nacional fará um show na icônica festa Modinha, marcando também o retorno do evento às noites cariocas.

Companheiros de longa data, o LS Jack agora tem o cantor Vinny como vocalista e juntos farão um passeio por grandes hits da banda como ‘Carla’, ‘você Chegou’, ‘Uma Carta’ e do Vinny como “Heloísa Mexe a Cadeira’, ‘Na Gandaia’ e ‘Te encontrar de novo’, além de versões de grandes sucessos da música nacional, como Lulu Santos, Skank, Rappa, entre outros.

“O projeto LS Jack 25 anos surgiu para celebrar a carreira da banda, contar um pouco da sua história, mostrar influências e apontar novos caminhos. Fazer do novo show uma grande festa, onde o público pode entrar em sintonia e comunhão com cada canção é um objetivo. Vamos colocar a galera para cantar tudo do início ao fim!”, conta a banda.

Explorando a necessidade do público 35+ de uma festa pop, os criadores da Modinha resolveram reviver esse evento e re-estrear junto da banda.

“A ideia do LS Jack veio justamente primeiro. A gente queria uma atração que impactasse e que marcasse um território, que as pessoas olhassem e falasse: ‘poxa, essa é uma atração para minha galera, para minha idade, para o meu consumo musical’. E eu acho que o LS Jack ainda mais com esse auxílio super luxuoso do Vinny, junto com a banda, deixa isso muito marcado, que é uma atração para uma galera de 35 mais, é uma atração para uma galera que curtiu a explosão da LS Jack, com ‘Carla’ e a explosão do Vinny com ‘Mexe a Cadeira’, explica João Rodrigo, criador da festa.

LS Jack 25 Anos

Em fevereiro de 2020, o cantor Vinny anunciou sua entrada no LS Jack. O cantor também compôs um single chamado LS Jack, gravado no primeiro álbum da banda. Em janeiro de 2021 Vinny e a banda lançaram o primeiro EP LS Jack e Vinny – Volume 1.

“O Vinny, além de um grande amigo, também sempre esteve presente ao lado da banda como parceiro, colaborador e compositor. Éramos da mesma gravadora, já dividimos o palco juntos e alguns dos nossos integrantes tocaram com ele na carreira solo. Com esta proximidade e afinidade foi natural para que ele se tornasse o novo vocalista.” explica a banda.

Serviço:

Modinha! A Festa com LS Jack

Data: 22 de agosto

Local: Terrasse Rio

Endereço: Avenida Almirante Silvio de Noronha, 300, Terrasse Rio, Centro – Rio de Janeiro, RJ

Lote promocional: R$40,00 – ESGOTADO!

1º lote: R$50,00 – ESGOTADO!

2º lote: R$60,00