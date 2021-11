Lorena Simpson é uma das convidadas especiais do MasterChef Brasil

A cantora revela detalhes da gravação e relata que apesar do nervosismo ficou feliz em estar entre os convidados.

A 9ª temporada do reality MasterChef Brasil contará com a participação de Lorena Simpson, cantora e artista brasileira, conhecida por lotar casas de shows em todo o Brasil e grandes eventos na América Latina, Europa e Estados Unidos, nesta terça-feira, 30. O convite para participar da edição do programa foi feita pela produção do “MasterChef Brasil”.

“Recebi a mensagem da produção do programa e fiquei superfeliz e ansiosa com o convite. Como o programa terá representação de todas as regiões do Brasil, fui escolhida por ser manauara e nortista”, conta ela.

Lorena relata que gosta de cozinhar de forma prática e rápida, e sua relação com a comida está sempre em busca do equilíbrio da boa alimentação com as folgas para se saciar dos doces que tanto adora.

“Gosto de cozinhar, principalmente quando estou seguindo direitinho alguma dieta. Na cozinha sou mais prática, gosto de fazer as coisas rápidas e parece que estou em uma competição comigo mesma. Minha relação com a comida está entre altos e baixos; como eu gosto muito de comer porcaria, adoro fast food e um bom doce desde criança, então, por conta disso, busco um equilíbrio na alimentação”, declara Lorena.

A cantora revela detalhes da gravação e relata que apesar do nervosismo ficou feliz em estar entre os convidados.

“A gravação do programa foi ótima! A equipe de produção do “MasterChef Brasil” é excelente, desde o motorista até os apresentadores. Confesso que fiquei um pouco nervosa, pois fazia muito tempo que não fazia nada para televisão, e estar ao lado de artistas que admiro, como Negra Li, Wanessa, Dinho, Falcão é uma grande felicidade”, relembra.

Lorena declara que se sente muito honrada, orgulhosa e transbordando de felicidade em representar a região Norte do Brasil.