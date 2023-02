L’Oréal Paris impacta mais de 12 milhões de pessoas com programa Stand Up e ações de combate ao assédio no Brasil

Marca promove treinamento para vítimas e testemunhas de assédio, e marca presença no carnaval de Salvador e em ações nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo em parceria com a ONG Cruzando Histórias

A marca L’Oréal Paris, conhecida por valorizar e empoderar mulheres em todo o mundo, lançou em 2020 o programa Stand Up, com o objetivo de combater o assédio nas ruas.

Para reforçar a importância do tema e conscientizar mulheres e homens, a marca promoveu um evento no Rio de Janeiro em fevereiro, que contou com a apresentação de seus últimos lançamentos e a participação de influenciadoras no Stand Up. A iniciativa marca o início de uma série de ações da L’Oréal Paris, que pretende impactar mais de 12 milhões de pessoas.

A diretora da marca L’Oréal Paris no Brasil, Laura Parkinson, destaca a importância de ocupar espaços de celebração, como o carnaval, para conscientizar e treinar vítimas e testemunhas a intervir em situações de assédio.

“Carnaval é época de celebração, e como uma marca feminina e feminista, precisamos ocupar esses espaços para apresentar e reforçar a importância da conscientização sobre o tema e oferecer treinamento, tanto para a vítima quanto para testemunha, para evitar ou intervir em situação de assédio. Essa ação reforça empoderar as mulheres e gera impacto positivo na sociedade.”, comenta Laura.

O programa que conscientiza e treina de forma online e gratuita pessoas ao redor do mundo para combater o assédio em locais públicos, acontecerá em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo

O Stand Up é um programa de treinamento desenvolvido em parceria com a ONG Right To Be, que já impactou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo. A metodologia de intervenção baseada nos “5 Ds” (distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar) tem se mostrado eficaz na redução de casos de violência sexual em universidades americanas.

Além do evento no Rio de Janeiro, a L’Oréal Paris também estará presente nas ruas de Salvador durante o carnaval, com mídia externa e no Camarote Expresso 2222, reforçando a mensagem de um carnaval sem assédio. Em março, a marca se une à ONG Cruzando Histórias para marcar presença nos metrôs do Rio de Janeiro e de São Paulo, promovendo o combate ao assédio nas ruas.

