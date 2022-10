L’Oréal Paris convida todas mulheres a andarem em direção aos seus próprios destinos

Para a quinta edição do Le Défilé, L’Oréal Paris inspira todas as mulheres para aparecerem assumidamente ao mundo em direção aos seus próprios destinos com confiança e “celebrar sua jornada e valor feminino”

No último domingo, 2 de outubro, a L’Oréal Paris retornou para a capital mundial da moda com a quinta edição de “Le Défilé L’Oréal Paris”. Esse desfile ao ar livre aconteceu na École Militair, monumento nacional no coração de Paris e símbolo de excelência francesa.

Como parceira oficial da Paris Fashion Week, a ambição da marca para o desfile deste ano foi celebrar a beleza, a força e o potencial das mulheres através das lentes de “Walk Your Worth” ou “Sua jornada vale muito”.

Essa abordagem ousada reflete o compromisso de longa data da L’Oréal Paris em apoiar todas as mulheres ao redor do mundo.

Empoderando mulheres no mundo todo

A mensagem do desfile deste ano, “Walk Your Worth”, segue o slogan de renome mundial da marca “Porque você vale muito”. Essas palavras poderosas, que a marca está levando às ruas para que toda a sociedade ouça, são projetadas para inspirar todas as mulheres, juntamente com a família de porta-vozes destemidas da marca, a aparecer para o mundo assumidamente e caminhar em direção ao seu destino com confiança.

“Como a marca número 1 de beleza no mundo, estamos apoiando cada mulher em sua jornada para o empoderamento, para que ela possa se tornar quem ela quiser. Por meio de nossa quinta edição do ‘Le Defilé L’Oréal Paris’, lembramos às mulheres que sua individualidade é seu maior poder”, diz Delphine Viguier-Hovasse, presidente global da marca L’Oréal Paris. “Como uma marca feminina e feminista, nossa crença é que a autoestima é uma jornada e a Beleza é seu catalisador”, complementa.

Esse foco na autoestima alinha-se perfeitamente ao programa de alcance global da marca, “Stand Up contra o assédio nas ruas”, que foi criado em 2020 para ajudar as mulheres a andar com segurança em todas as ruas.

O programa, que visa educar o público sobre como intervir contra o assédio nas ruas e construir espaços seguros e inclusivos para todos, está presente em 41 países em todo o mundo em parceria com a organização não governamental Right to Be. Até o momento, 940 mil pessoas foram treinadas em todo o mundo e a L’Oréal Paris se comprometeu a treinar 1,5 milhão de pessoas até o final de 2022.

A parceria da marca com a École Militaire é um compromisso filantrópico que apoiará projetos culturais e de renovação no local histórico, ajudando a proteger seu futuro.