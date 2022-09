Looks usados pelas famosas no Rock In Rio vão ditar novas tendências para 2023

Conheça alguns looks que estão sendo o foco de celebridades como Viih Tube e Camilla De Lucas

Além da boa música, o Rock in Rio é um evento que sempre inova e traz consigo diversas tendências para diferentes gostos. Na edição deste ano nós tivemos um misto de barriga à mostra, brilho, franjas, conjuntos colados, transparência, botas texanas, coturnos e muita moda black.

Com ousadia que o festival pede, um dos visuais que mais atraiu a atenção da mídia e do público é a da calcinha à mostra, que foi febre nos anos 2000. Famosas como Viih Tube, Camilla de Lucas e Aline Campos mostraram que esse look e das calças coloridas voltaram para ficar.

“Hoje em dia as calças coloridas vem ganhando destaque na hora da produção por oferecer muitas possibilidades de looks, desde o básico, do monocromático até um color block.

Elas estão substituindo as calças mais neutras, como as brancas e pretas, e até mesmo as jeans”, explica a influencer de moda Márcia Lima.

Mix de cintos

A mistura dos cintos podem fazer toda a diferença no look, seja ele com saia, calça e até mesmo num vestido. “Mas precisa ter um certo cuidado para não pesar na produção. Quando usar um cinto de couro com fivelas, coloque algo mais fino como uma corrente de elos ou strass. Use dois tipos de cores, mas sempre balanceando nas cores e modelos”.

All Black

Mel Maia, Jade Picon e Maisa foram algumas que aderiram a esse estilo. “Esse look passa um estilo mais Rock’n ‘Roll. Ele é icônico, versátil, passa neutralidade e é uma das trends de 2022. Podemos usar pontos de cores, como os calçados, bolsas, óculos ou até acessórios dourados ou prata”, conta Márcia Lima.

All Jeans

“Um tecido super democrático que cai bem com várias combinações e em todos os tipos de corpos, estilos e eventos. O jeans é um tecido super versátil e atemporal, nunca sai de moda! E você pode usá-lo no mesmo tom ou em tons diferentes”.

Looks rosas

“Hoje com a trend barbiecore vemos o rosa e suas nuances sendo mais usadas do que nunca. O pink é o novo preto e é sinônimo de força e ousadia. Mas temos vários tons de rosa, então se você é mais discreta pode começar por um rosa claro. Dá para passar uma imagem mais angelical e também usar o famoso Toun sur Toun”, detalha Márcia.