Lollapalooza 2024: Documento Nacional do Estudante (DNE) é imprescindível para aproveitar o Lollapalooza com desconto

Fique atento à data de início das vendas para garantir seu lugar no festival

O aguardado festival de música, arte e cultura, Lollapalooza, já tem suas datas confirmadas para o ano de 2024. O evento está programado para ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de março do próximo ano e mais uma vez terá como palco o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com uma reputação sólida de trazer artistas internacionais de renome, o Lollapalooza é aguardado ansiosamente por fãs de música de todas as regiões do Brasil.

É simples obter o DNE e economizar no ingresso do Lollapalooza

No entanto, para aqueles que desejam garantir sua presença nesse grande festival e ainda economizar no valor do ingresso, é fundamental estar atento aos requisitos da meia-entrada. E um dos requisitos cruciais é o Documento Nacional do Estudante (DNE).

Fique por dentro das datas do festival

O DNE é a chave para a obtenção da meia-entrada e representa uma economia significativa no valor do ingresso para estudantes. É importante destacar que as condições para a compra do ingresso com o benefício da meia-entrada devem ser atendidas tanto no momento da compra quanto na hora do acesso ao festival, sob pena de cancelamento da aquisição. Portanto, ter o Documento Nacional do Estudante em mãos é crucial para estudantes que desejam desfrutar do Lollapalooza a preços mais acessíveis.

Lollapalooza 2024 anuncia datas e requisitos para aproveitar meia-entrada

Solicitar o DNE é um processo descomplicado, dividido em etapas simples que podem ser facilmente seguidas por qualquer estudante. A primeira etapa envolve informar seus dados pessoais no formulário de solicitação, seguida pelo pagamento da taxa de emissão, que se reverte em vantagens significativas, como o direito à meia-entrada em eventos culturais e educacionais. Após o pagamento, o processo inclui o envio das fotos dos documentos necessários e, uma vez concluídas todas as etapas com sucesso, o Documento Nacional do Estudante será processado e enviado para o endereço cadastrado.

Além do DNE, a organização do festival também reconhece a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) como um documento válido para a compra de meia-entrada. Essa CIE pode ser emitida por diversas entidades respeitadas, como a ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, diretórios centrais dos estudantes, centros e diretórios acadêmicos, seguindo um modelo único nacionalmente padronizado. Com esses documentos em mãos, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, tanto da rede pública quanto particular, podem adquirir seus ingressos para o Lollapalooza com desconto.

Uma grande novidade na edição do Lollapalooza de 2024 é a organização do festival pela Rock World, a mesma empresa responsável por eventos de grande porte como o Rock In Rio e The Town. Essa mudança sugere que a Ticketmaster, conhecida por sua eficiência na venda de ingressos, possivelmente será a responsável por comercializar as entradas, tornando o processo de compra mais seguro e eficaz.

Para os clientes Bradesco, há uma vantagem adicional. A pré-venda exclusiva para eles começará em 28 de setembro e se estenderá até 2 de outubro, oferecendo desconto de 15% no Lolla Pass e parcelamento em até 5 vezes sem juros. Para o público em geral, as vendas gerais para o Lollapalooza 2024 começarão no dia 3 de outubro, às 11h. É importante lembrar que os ingressos costumam se esgotar rapidamente, portanto, os interessados devem estar preparados para garantir seu lugar nessa experiência única.