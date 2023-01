L’Occitane en Provence usufrui da vitalidade da nascente francesa Réotier para linha de skincare que é referência para uma rotina de cuidados

Com propriedades e minerais abundantes, a linha Aqua Réotier, que conta com sete produtos, é indicada para todos os tipos de peles

Reconhecida mundialmente por seus produtos de alta performance e qualidade, a L’Occitane en Provence também traz a singularidade de mais um ingrediente francês para sua linha Aqua Réotier, de cuidados com a pele. A nascente Réotier, em Provence, fornece a água termal utilizada na composição dos produtos da linha, fazendo desta uma experiência sensorial única com texturas translúcidas, aquosas e refrescantes.

A linha Aqua Réotier possui uma formulação enriquecida por cálcio, mineral indispensável para ajudar a fortalecer as camadas mais profundas da pele. Créditos: Divulgação

Indicada para todos os tipos de peles, a linha Aqua Réotier possui uma formulação enriquecida por cálcio, mineral indispensável para ajudar a fortalecer as camadas mais profundas da pele, preservando a sua hidratação natural. A linha permite uma rotina de skincare com uma hidratação acentuada, que fortalece a barreira natural da derme com um frescor leve e natural.

A composição dos sete produtos pertencentes à linha, possui um derivado do Ácido Hialurônico conhecido por suas propriedades de retenção de água na pele, promovendo uma aparência mais jovial e saudável. Confira o portfólio completo da linha:

Creme Facial Hidratante Aqua Réotier | R$199,00

Com a água incrivelmente mineralizada da fonte Reótier e derivado de ácido hialurônico, este creme facial de rápida absorção possui uma textura refrescante e aveludada. Sua fórmula ajuda a reter a umidade da pele, oferecendo hidratação de até 24hrs, conforto* e maciez, e uma pele visivelmente mais preenchida, fresca e radiante.

+63% DE HIDRATAÇÃO IMEDIATA*

*Teste de corneometria com 12 voluntárias

**Teste em uso com 28 voluntárias por 28 dias

Gel Facial Hidratante Aqua Réotier | R$199,00

Com a água incrivelmente mineralizada da fonte Réotier e derivado do ácido hialurônico, este gel com textura refrescante não-oleosa é rapidamente absorvido pela pele.

Milhares de microbolhas repõe a umidade da pele, deixando a pele mais hidratada** e liberando frescor após a aplicação, deixando-a visivelmente mais preenchida e com um aspecto radiante.

+90% de hidratação imediatamente depois da aplicação

*Teste clínico com 13 voluntárias por 48 horas.

**Teste em uso com 39 voluntárias por 28 dias

Máscara Facial Hidratante Aqua Réotier | R$219,00

Uma máscara facial hidratante** feita com a água incrivelmente mineralizada da fonte de Reótier, em Provence, derivado de ácido hialurônico, e moléculas de glicerina, umectantes que ajudam a reter a água na pele, ideal para hidratá-la.

Com uma textura leve, fresca e não-oleosa* ajuda a suavizar a pele e oferece um brilho de aparência saudável.

Pode ser utilizado como máscara noturna ou como shot de hidratação durante 10 minutos.

*Teste em Uso

**Teste Instrumental

Água Facial Hidratante Aqua Réotier | R$145,00

Hidrate sua pele em qualquer hora e qualquer lugar!

Esta água facial refrescante* combina os poderes da água da nascente de Reótier com o derivado de ácido hialurônico, proporcionando hidratação** e frescor* à pele, podendo ser utilizada a qualquer momento do dia.

Hidrata a pele por até 24 horas**

A pele fica fresca e radiante*

Ajuda a fixar a maquiagem*

*Teste em Uso

**Teste Instrumental

Gel de Limpeza Facial Aqua Réotier | R$189,00

Este gel de limpeza facial com água da fonte Réotier, rica em cálcio, se transforma numa espuma macia e delicada em contato com a pele.

Limpa a pele do rosto e ajuda a remover impurezas acumuladas ao longo do dia sem ressecar a pele, deixando-a macia e confortável. Pele limpa, com sensação fresca e luminosa*. Misture o gel nas mãos com algumas gotas de água antes de massageá-lo sobre o rosto, evitando a área e contato com os olhos. Enxágue completamente. Use duas vezes ao dia.

*Teste em uso com 32 voluntárias por 28 dias.

Fluido Hidratante em Gel Aqua Réotier | R$195,00

Um passo essencial no ritual de hidratação, um pré-hidratante com água da fonte Reótier, rica em cálcio, e derivado de ácido hialurônico, este fluido com textura leve e em gel prepara a pele com uma camada preliminar de hidratação, aumentando as propriedades hidratantes* do Gel Facial Hidratante Aqua Réotier e do Creme Facial Hidratante Aqua Réotier.

Hidrata a pele por até 24hrs***;

Refresca instantaneamente a pele**.

Uma vez hidratada, a pele adquire um aspecto radiante e mais fresco**.

*Teste clínico com 13 voluntárias por 48 horas.

** Teste em uso com 39 voluntárias por 28 dias.

Teste de corneometria com 12 voluntárias.

Gel Refrescante Contorno dos Olhos Aqua Réotier | R$189,00

Com água da fonte de Réotier, derivado de ácido hialurônico e cafeína, o Gel Refrescante Contorno dos Olhos Aqua Reotier foi formulado sem silicones e pode ser utilizado em todos os tipos de pele para uma pele mais hidratada, preenchida e radiante.

Ajuda a ativar a microcirculação graças a ação massageadora do aplicador roll-on, e reduzir a aparência das bolsas sob os olhos em até 23% após um mês de uso**. Possui uma textura refrescante.

*Teste instrumental

**Teste clínico