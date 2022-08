Liziane Gutierrez volta ao Brasil e suspeitas de A Fazenda com ex-peões aumentam

Os fãs do reality da Record TV já perceberam que a modelo trocou recentemente de emoji nas redes sociais para um dinamite e o seu retornou ao Brasil

Os rumores em torno de uma dinâmica com os primeiros eliminados das edições de A Fazenda circulam na web há algum tempo e depois da chegada de Liziane Gutierrez (A Fazenda 13) ao Brasil nesta sexta-feira (19/8), as suspeitas em torno deste rumor aumentaram.

Procurada por este espaço, a assessoria de imprensa da modelo não retornou ao nosso contato até o fechamento desta matéria.

Os fãs do reality da Record TV já perceberam que a modelo trocou recentemente de emoji nas redes sociais para um dinamite e o seu retornou ao Brasil (sem explicação) após seis meses entre a Ucrânia e os Estados Unidos é o maior indício disso. Para quem não está por dentro do assunto, o programa estuda confinar quatro ex-peões que saíram na primeira semana em suas edições e dar uma chance para dois deles voltarem ao jogo.

O nome de Liziane Gutierrez estaria entre eles. Vale lembrar que o colunista Leo Dias, do Metrópoles, e Flávio Rico, do R7, já noticiaram que a Record TV teria a presença de antigos participantes na décima quarta temporada do programa, que estreia no dia 13 de setembro.

