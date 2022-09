Liza K lança “Reparar”, faixa em que traça contraponto às polaridades da vida cotidiana

Cantora clama por mudanças e autoconhecimento na música.

Os tempos atuais necessitam de reflexão. Trazendo justamente esse ponto, a cantora e compositora Liza K lança nesta sexta-feira (23) o single “Reparar”. A faixa, que chega acompanhada de videoclipe, traça um paralelo histórico sobre a luta pela democracia e direitos à sociedade. Com uma pegada pop dançante, trazendo ainda a pressão dos sopros num refrão forte que sustenta um grito de esperança e mudança, “Reparar” conta com o Riff ideal para tocar nas festas e baladas.

Fotos: Jonathas Martins

Clamando por liberdade, “Reparar” chega em um importante momento da sociedade brasileira: às vésperas das eleições para o executivo. Em 2022, os brasileiros retornam às urnas para escolher seus representantes nacionais e estaduais.

Para Liza, “Reparar” começou a ser construída e pensada em 2013, a partir de uma reflexão. À época, milhões de pessoas iam às ruas em clamor contra o aumento das tarifas de ônibus. Dentre outras pautas, esta foi a derradeira para que movimentos sociais chamassem a atenção de toda a população, que levaram à repressão policial e uma série de atos de repúdio.

“Nesses mesmos dias, com o joelho operado, não pude me juntar à multidão, mas numa das madrugadas desta atmosfera, a melodia do refrão saiu de um sonho que me despertou para construir o resto da canção. No sonho o dia tinha sol e eu andava numa rua movimentada do Rio de Janeiro quando vi duas meninas pequenas acompanhadas da mãe. Pareciam estrangeiras. As crianças cantavam a melodia do refrão (LA LA LA), batendo palmas, felizes, animadas e eu escutava, mas só as via através das flores de um canteiro da calçada que se misturavam com seus cachos. Um sonho curto e marcante que me fez acordar, gravar o trecho no celular para em seguida colocar os acordes e montar as outras partes”, explica a compositora.

Para Liza, o nome da canção remete à necessidade latente de construção de uma resposta sob uma nova perspectiva.

“O verbo ‘Reparar’ sugere conserto, ajuste, revisão de perspectiva e mudança de ângulo. Talvez esta seja minha primeira letra de cunho mais político, comparando-se às outras canções que faço onde a maioria fala de amor”.

Para Liza, o lançamento da canção chega em um momento certo: o período eleitoral. “Estamos às vésperas das eleições vivendo um Brasil revirado, dividido, fragmentado e caótico. Precisamos reparar as relações humanas, o país, a solidariedade e o amor”, acrescenta a cantora.