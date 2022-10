Liza K apresenta sucessos e lança “Reparar” em show no RJ

Evento acontecerá na Audio Rebel, no próximo domingo (23)

Ouça “Reparar”: https://bfan.link/reparar

Assista “Reparar”: https://youtu.be/L1ecCunFimM

Liza K é uma artista completa. Com sua voz sublime, a cantautora acaba de lançar seu novo single, “Reparar”. Em tempos de reflexão, a faixa traça um paralelo histórico sobre a luta pela democracia e direitos à sociedade. Com uma pegada pop dançante, a faixa imprime a pressão dos sopros num refrão forte que sustenta um grito de esperança e mudança.

“Reparar”, que também ganhou um clipe oficial, é a primeira faixa do segundo álbum da artista, intitulado “Simplicidade”, que será lançado em março de 2023.

Com produção musical assinada por Marcelo Cebukin, o projeto conta com as participações de Walter Villaça, Katia Preta, Reinaldo Godoy e Lui Coimbra.

Para comemorar o lançamento, fazendo uma passagem por outros sucessos de sua carreira, Liza K estreia seu show inédito em uma noite única no Rio de Janeiro. A aclamada casa de espetáculos Audio Rebel, em Botafogo, Zona Sul do Rio, marca uma nova fase no trabalho da artista.

“Esse show marca o início de uma nova fase traçada pelo embrião do meu novo projeto intitulado Simplicidade, nome do meu segundo álbum que será lançado em março de 2023. ‘Reparar’, além de ser a primeira faixa do álbum, aponta um novo direcionamento no meu trabalho, tanto sonoro como de postura, seja em verbo ou pensamento, de um jeito mais maduro. Depois de ter lançado alguns projetos anteriores, nesse momento procurei me reinventar, buscando em mim o que a minha música estava querendo me dizer e como eu poderia traduzi-la para o mundo”, explica Liza.

Trazendo uma reflexão sobre o mundo, o novo projeto abre um precedente ainda inédito na trajetória musical de Liza K.

“Ativando essa escuta interna descobri um universo de coisas, isso se intensificou na pandemia. Acredito que o mesmo aconteceu dentro de muitos de nós neste intervalo de dois anos: oportunidade de se rever, de se reouvir, de se repensar, de se desenvolver, de se recriar e reaprender para se reviver. Sinto também que essa imensidão de informação é só um início e se nós humanos somos feitos de água, passamos pelas profundezas infindas em nós. Que saibamos nos navegar!”, acrescenta a artista.

O show tem direção musical de Guga Mendonça (guitarra) e apresenta Pedro Mazzillo no baixo, Sérgio Conforti na bateria/percussão, Jonas Hocherman no trombone e Alessandro Jeremias na trompa.

Sobre os grandes nomes com quem conta no evento, Liza K comenta: “Estou sendo presenteada com a direção musical de Guga Mendonça, músico brilhante que me norteia com sua mente maestral que além de precisa, é organizada, isso é tudo para um trabalho seguir a favor dos ventos! Estou radiante com esse auxílio luxuoso porque eu nunca experienciei isso! Eu andei me acostumando na loucura de fazer tudo sozinha, tem uma hora que tudo pede respiro até para você ter a chance de ouvir de fora, se colocando no papel do ouvinte. Nossa, que diferença! Agora consigo até sentir o cheiro da corda, da madeira do violão e repousar nas pausas entre as frases da melodia! Que achado! Obrigada, Guga!”.

“Este é meu terceiro show com trombone e trompa e terei ao meu lado Jonas Hocherman e Alessandro Jeremias. Sobre percussão: a formação da banda dos meus últimos shows tinha bateria e desde o lançamento do primeiro álbum que não tinha percussão. Agora estou feliz com essa variação de timbres, percussão e bateria, juntas na cozinha pelas mãos de Sérgio Conforti. Sem contar com o baixo de Pedro Mazzillo, músico maravilhoso e amigo dos tempos da UniRio, tocou comigo nos primeiros shows na primeira formação da banda e agora estaremos juntos, depois de anos. Estamos preparando tudo com muito carinho e terá uma participação especial que é totalmente surpresa”, completa a cantautora.

Álbum

“Reparar” é a primeira de 4 faixas que serão lançadas por Liza antes da chegada do novo álbum da artista, “Simplicidade”. O projeto, que contará com 8 faixas no total, com participações de Walter Villaça e Lui Coimbra, tem data de lançamento marcada para março de 2023.

As faixas, no entanto, serão apresentadas mensalmente entre setembro 2022 e janeiro 2023, antecedendo a chegada de “Simplicidade”.

Serviço:

Liza K – show de lançamento de “Reparar”

Local: Audio Rebel

Endereço: Rua Visconde de Silva 55, Botafogo

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 20h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/liza-k-lanca-reparar-na-audio-rebel/1743271

Valor: R$ 25 (Ingresso único)