Livro sobre treinamento feminino e suas diferentes fases é lançado

Obra tem autoria de Francielli Guimarães e coautoria de Claudia Dengo e Dra. Ana Comin

Uma obra com todos os aspectos inerentes ao treinamento feminino e tudo que o envolve nas suas diferentes fases! Esse é o “Fecha a Cara e Treina III- Mulheres em Ação”, livro lançado pela educadora física Francielli Guimarães e coautoria da nutricionista Claudia Dengo e da médica Ana Comin.

Livro traz perguntas e respostas sobre treinamento, nutrição e ginecologia Crédito: Instagram



O livro – uma continuação da série “Fecha Cara e Treina” do professor Waldemar Guimarães – foi elaborado em formato de perguntas e respostas que permeiam o treinamento na musculação abordando temas como treino, nutrição e treinamento para crianças e pré-adolescentes.

Fecha a Cara e Treina III- Mulheres em Ação está disponível para pré-venda Crédito: Divulgação



“Nesta edição o livro Fecha a Cara e Treina III- Mulheres em Ação retratamos aspectos inerentes ao treinamento feminino e tudo que o envolve nas suas diferentes fases, começando na fase pré-adolescência, treinamento e ciclo menstrual, fase gestacional, puerpério e menopausa, ou seja, tudo que impacta na queda do rendimento no treinamento da musculação”, explica Francielli Guimarães.



O livro é direcionado a amantes do exercício físico, com uma linguagem de fácil compreensão. Ao todo, são 143 perguntas e respostas sobre treinamento, nutrição voltada para mulheres e ginecologia. Além disso, é visto como uma referência para profissionais que trabalham com exercício físico que desejam entender o mundo das mulheres.

Autora, Francielli Guimarães é um dos grandes nomes da Educação Física no país Crédito: Instagram



As responsáveis pela obra possuem em seus currículos conhecimentos que reforçam a qualidade da obra. Francielli Guimarães é graduada em Educação Física pela UNIAN, pós graduada em biomecânica do movimento pela UNIP e palestrante. Dra. Ana Comin é graduada em Medicina pela Universidade do Vale do Itajaí, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia no serviço do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen e referência em cirurgia minimamente invasiva relacionada, principalmente, a cânceres ginecológicos e endometriose. Já Claudia Dengo é graduada em Nutrição pela Faculdade Assis Gurgacz e especialista em Nutrição Clínica e Esportiva.



Com conteúdo rico e elaborado por especialistas no tema, Francielli destaca que o livro abarca particularidades do universo feminino e, apesar do destaque para o treinamento, promete ir muito mais além.



“O livro destaca-se por ser escrito por mulheres que dominam suas respectivas áreas e que além entender o que mulheres comuns passam e sente também na pele, também treinam e manipulam na prática as estratégias que são citadas no livro”, ressalta a autora.

O “Fecha a Cara e Treina III- Mulheres em Ação” já pode ser encontrado em pré-venda pelo site.