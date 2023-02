Livro revela os bastidores da investigação do assassinato de Marielle Franco

Giniton Lages foi o primeiro responsável pela apuração do assassinato da vereadora carioca, morta a tiros em 2018

Em 2018, o mundo foi abalado pelo assassinato sem solução de Marielle Franco, que continua a ser visto como um sintoma da fragilidade da democracia brasileira. O delegado Giniton Lages foi encarregado de liderar as investigações do atentado e agora sua trajetória no caso é retratada no livro “Quem Matou Marielle?”, lançado pela Matrix Editora e escrito em colaboração com o cientista político e jornalista Carlos Ramos.

O delegado Giniton Lages foi encarregado de liderar as investigações do atentado

O livro é fiel às tensões pré-eleitorais que levaram a protestos e enfrentamentos ideológicos, e um foco maior em questões relacionadas à segurança pública. Ele também explora as linhas de investigação adotadas, reproduz depoimentos de testemunhas e suspeitos e detalha o envolvimento de Ronnie Lessa, um policial militar reformado acusado de executar a vereadora.

Livro é fiel às tensões pré-eleitorais que levaram a protestos e enfrentamentos ideológicos

“Quem Matou Marielle?” revela os bastidores do submundo do crime no Rio de Janeiro e apresenta uma versão inédita do caso. Lages retrata em detalhes a análise das evidências, a busca por suspeitos, a pressão por uma resolução e as repercussões políticas da morte de Marielle e Anderson Gomes, seu motorista.

O cientista político e jornalista Carlos Ramos

Os autores apresentam um ponto de vista crítico sobre o caso Marielle, destacando erros e acertos dos envolvidos na apuração, com o objetivo de contribuir para que a sociedade esteja mais preparada para lidar com situações semelhantes no futuro e, se possível, evitá-las. O livro se torna assim um símbolo de luta e resistência para diferentes grupos.