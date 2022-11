Livro desmistifica o conceito de inovação e faz uma grande provocação ao leitor

Lançado pela Khanum Consultoria de Inovação, a publicação já está disponível para compra em diversas plataformas digitais



Ao buscar uma forma de esclarecer o mercado sobre as reais implicações do termo inovação, a consultoria Khanum, especializada em gestão da inovação, cultura de inovação e transformação digital, lançou no dia 20 de outubro, o livro Inovação Na Prática Não Funciona.

A obra faz uma grande provocação e mostra como a maioria das soluções vendidas como produtos da inovação não passam de modismos com pouca aplicação prática.

O livro

Os autores, por meio de experiências vivenciadas em anos de trabalho com empresas dos mais variados tamanhos e segmentos, demonstram, de maneira prática, como grande parte das ideias ditas e proclamadas inovadoras não funcionam, não entregam o que prometem e não trazem os resultados esperados.

O livro lança um olhar mais profundo sobre as origens do termo e seu arcabouço estrutural, desmistificando e ressignificando o conceito de inovação através de um texto ágil, direto e bem-humorado, recheado de exemplos e situações que aconteceram, e continuam acontecendo, nas empresas brasileiras.

Como apoio, são apresentadas ilustrações que, além de trazerem leveza, ajudam na assimilação das ideias que, por vezes, podem parecer bastante complexas. Diferentemente da maioria dos livros sobre o tema, que surfam na onda da popularidade do assunto e do modismo do momento, essa obra veio para ficar.

Os autores Lino Nader e Rodrigo Azevedo

De acordo com Lino Nader, diretor e fundador da Khanum, “quando falamos em inovação corporativa, muitos pensam que para gerar resultados tangíveis, existe apenas o recurso da inovação aberta, onde se busca solucionar dores internas por meio de soluções pré-definidas no ecossistema e na verdade, antes de mais nada, existe um arcabouço de oportunidades estruturais e de aculturamento institucional que prepara a organização para se tornar sustentavelmente inovadora, potencializando os resultados da inovação através da perenidade do envolvimento de seus colaboradores em todo processo inovativo”, diz.

Onde comprar

Os interessados poderão adquirir o livro pelos links https://amzn.to/3DDEz0p ou https://bit.ly/3T69FU8