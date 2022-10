Livre-se da dúvida em relação a carreira no maior evento online sobre o tema

A Faculdade Anhanguera promove evento online sobre carreiras do Brasil, com palestras e bolsas de estudos. As inscrições estão abertas e são gratuitas

A Faculdade Anhanguera realizará a nova edição do “Carreira em Pauta”, maior evento online e 100% gratuito de carreiras, do Brasil. Entre os dias 25 e 27 de outubro, das 19h às 21h30, a iniciativa reunirá diversos especialistas com o objetivo de oferecer conteúdos focados no desenvolvimento, protagonismo, produtividade do público, além de novas habilidades e competências do mercado de trabalho que contribuem com a transformação da vida profissional dos participantes.

O tema do evento é inspirado no livro “Seja Egoísta com sua Carreira”, escrito por Luciano Santos, palestrante e LinkedIn Top Voices 2020, que já passou por grandes empresas, como Facebook e Google. Tanto a obra, quanto o livro “Não negocie com a preguiça”, escrito pelo educador físico Alê Prates, serão sorteados durante a programação.

Nesta edição, nomes como Ana Paula Rodrigues, Cris Cassis, Yuri Trafane, Alê Prates e Rodrigo Barreto estão entre os confirmados. O público também contará com a oportunidade de conquistar bolsas de 100% na pós-graduação EAD, durante as palestras.

"Seja Egoísta com sua Carreira", escrito por Luciano Santos é inspiração para o tema do evento

Os interessados em participar podem se inscrever por meio do site (clique aqui https://www.portalpos.com.br/eventos/carreira-em-pauta?utm_source=GENERICO&utm_medium=RELEASE_RP&&utm_campaign=CARREIRA_EM_PAUTA_22-2 ) e o evento será transmitido no canal do YouTube do Carreira em Pauta https://www.youtube.com/carreiraempauta .

Confira a programação de palestras do Carreira em Pauta aqui https://www.portalpos.com.br/eventos/carreira-em-pauta?utm_source=GENERICO&utm_medium=RELEASE_RP&&utm_campaign=CARREIRA_EM_PAUTA_22-2