Linha de crédito para cirurgia de catarata para pessoas que não são cobertas por convênios e pelo SUS

Ação quer atender parcela da população que precisa de cirurgia de catarata e opta por serviços privados com tecnologia premium da Johnson & Johnson

A DrCash oferece uma linha de crédito específica para cirurgia de catarata com tecnologia de visão de ponta da Johnson & Johnson para LIO/equipamento. Focada em atender uma parcela da população que busca tratamento de forma privada, a startup espera financiar modelos de cirurgias que não são cobertos pela saúde suplementar e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nosso objetivo é dar crédito acessível a pessoas que não têm crédito suficiente para fazer a cirurgia de catarata ou que não são cobertas por convênios e pelo SUS. A ideia é unir forças para dar à população o atendimento que ela merece”, afirma o CEO e cofundador da DrCash, Gabriel Meireles.

linha de crédito específica para cirurgia de catarata

Gabriel informa ainda que há casos em que a cirurgia de catarata é indicada para pacientes com mais de 40 anos. No entanto, a parceria entre as empresas visa atender uma parcela dos 30% dos brasileiros acima de 60 anos que sofrem com a doença, segundo dados do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A DrCash é uma plataforma que financia procedimentos médicos, estéticos, odontológicos e oftalmológicos que facilitam o dia a dia de quem deseja crédito para financiar o procedimento no segmento de saúde e bem-estar, além de oferecer uma nova forma de pagamento aos escritórios.

“Nosso serviço democratiza o acesso à saúde ao possibilitar que a população realize procedimentos e tratamentos médicos, independentemente do plano de saúde e com preços acessíveis e forma de pagamento facilitada”, afirma Lucas Hamú, cofundador do DrCash.

Lucas Hamu e Gabriel Meireles da DrCash / Foto Sandro Portaluri

A cirurgia deve ser indicada clinicamente e, sobretudo, após consulta oftalmológica. O processo passa por avaliação pré e pós-operatória. No entanto, a inclusão no pacote de serviços pré-cirúrgicos dependerá de cada clínica.

O censo realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que a catarata responde por 45% dos 33,6 milhões de casos tratáveis no mundo e 49% dos casos de cegueira no Brasil. Já o estudo do IBGE comprova que as mulheres são as maiores vítimas da catarata, marcando 38,6% contra 29,4% dos homens.

Com base em pesquisas feitas em nove países, a catarata foi considerada a principal causa de cegueira tratável no mundo, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. No primeiro relatório mundial sobre visão publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em outubro de 2019, cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo são deficientes visuais, ou seja, possuem baixa visão ou cegueira.