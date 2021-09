Lo-Fi: Estilo que acalma e capaz de desconectar do mundo ao redor, com batidas leves e melodias viajantes

Conheça produtor Linearwave, um dos artistas por trás desse som, que lançou EP “IV” explorando os diferentes moods do dia.

Você já deve ter ouvido falar sobre como as músicas Lo-Fi e pandemia se conectaram nesse período. Durante a quarentena do Covid-19, aliada ao home office, todos os serviços de streaming tiveram um boom de crescimento de assinantes, plays e playlists e com o aumento do tempo livre, as pessoas passaram a buscar e conhecer novos estilos. Entre eles, o Lo-Fi hip hop está em ascensão desde 2012, ela não traz agressividade, apresentando músicas com batidas suaves, melodias viajantes, muitas vezes com ausência de letras, ou seja, completamente instrumentais. Esse estilo, que acalma e auxilia na concentração, vem servindo como trilha sonora para se desconectar do mundo ao redor.

Mas, o que o termo Lo-Fi significa? O termo Lo-Fi significa lower fidelity (baixa fidelidade) e tem origem na oposição ao termo Hi-Fi (alta fidelidade), utilizado para fazer propaganda da tecnologia que era novidade nos aparelhos de reprodução de música na década de 50. Ele foi popularizado em 1980, com a evolução da tecnologia e a queda do preço de equipamentos mais antigos e uma nova parcela de músicos passou a ter acesso ao processo de gravação da própria música. Os registros caseiros (muitas vezes imperfeitos) passaram a ter um certo reconhecimento e valorização. A partir daí, o Lo-Fi passa de termo técnico à estética.

Com a característica mais marcante da presença de ruídos, sons de ambiente e outras “imperfeições” como parte da música, ela foi uma solução para muitos para conseguir focar no trabalho, ou até mesmo para relaxar numa pausa e por fim, para esperar o sono chegar no fim do dia. Aconselha que essa que vivenciada com fones de ouvido a fim de desconectar um pouco do que está acontecendo ao nosso redor e ouvir a música com mais detalhes. Acaba sendo uma experiência mais imersiva do que se estivéssemos ouvindo em outro meio.

”Cada faixa representa um momento do dia (manhã, tarde, noite e madrugada) e evoca as sensações daquele momento.”, revela Linearwave.

E quem são os artistas por trás de tudo isso? Considerado um dos principais nomes do Brasil, nós encontramos o produtor paulistano Linearweare, que acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais nas plataformas. “Conheci o lo-fi hiphop em meados de 2013/2014, através de uma rede social chamada Reddit. Como músico, achei incrível a possibilidade de vivenciar um estilo que era de certa forma novidade. Durante os primeiros anos, me acompanhei somente como ouvinte. Mas após um tempo, aquilo se tornou parte de mim e da minha expressão musical. Então em 2018, decidi criar um nome artístico e publicar minhas criações”, conta Yuri Bastos, que adotou o nome de Linearwave.

Com mais de 180 músicas lançadas e com marcas que atingem 50 milhões de streamings nas plataformas e presente nas principais playlists editoriais do estilo. E numa recente parceria com o selo Olga, lançou nesta sexta-feira (17), o lançou o EP “IV”, composto por quatro faixas, que exploram diferentes moods.

“As músicas desse EP são uma amostra da diversidade e da fusão de estilos que fazem do lo-fi o gênero que está reinventando a música instrumental. Cada faixa representa um momento do dia (manhã, tarde, noite e madrugada) e evoca as sensações daquele momento.”, revela Linearwave.

Considerado um dos principais nomes do Brasil, nós encontramos o produtor paulistano Linearweare, que acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais nas plataformas

E se você está perguntando sobre Lo-Fi pós a volta da rotina normal do dia a dia, o caminho será só de crescimento e expansão, já que é um gênero global, que reinventa e se funde com outros estilos de uma forma muito única, rápida e natural.