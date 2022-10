“Like de Milhões”, com com Marcus Majella e Rafael Infante, estreia 24 de outubro no Multishow

Apresentadores vão em busca de histórias das webcelebridades que viralizaram nas redes sociais

Ao longo de dez episódios, exibidos de segunda a sexta, às 22h30, com estreia prevista para 24 de outubro, Like de Milhões terá a dupla Marcus Majella e Rafael Infante visita as figuras mais icônicas que bombaram nas redes sociais, para conhecer suas histórias e interagir através de brincadeiras e esquetes que garantem a diversão do público de casa.

Marcus Majella e Rafael Infante em novo programa para o Multishow que mostra famosos da internet

No bate-papo vai ter de tudo um pouco, desde descobrir babados dos convidados, desvendar seus processos de criação até entender a nova realidade dos personagens e o que mudou após chegarem ao topo nas redes. E não para por aí: Regina Rouca, dona da inconfundível voz rouca e que viralizou no auge dos seus 73 anos com vídeos de conselhos marcados pelo bordão “se liga, hein”, participa da atração dando conselhos divertidos aos espectadores ao longo de cada episódio.

“Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre as webcelebridades e o processo criativo delas. Fazer isso em viagens com o Marcus Majella torna tudo ainda mais especial. Nós já tínhamos realizado viagens como amigos, mas essa foi a primeira vez que conseguimos conciliar amizade e trabalho, trabalho e amizade e foi uma experiência sensacional. Estamos muito empolgados com as histórias que o público de casa irá conhecer” comenta Rafael Infante.

Marcus Majella e Rafael Infante visita as figuras mais icônicas que bombaram nas redes sociais

“Visitamos a casa das webcelebridades, conhecemos os familiares e entendemos como tudo influencia nos vídeos que esses talentos soltam na internet. É muito interessante ver de perto a ajuda do tio, do primo e da mãe, por exemplo, para que tudo dê certo. E, conversando com os familiares, conhecemos histórias curiosas que levamos pro estúdio e reproduzimos com muita comédia. O programa é todo costurado por histórias reais, contadas pelo influencer e familiares, que nós interpretamos com muito humor. E terminamos sempre com um conselho inspirador da Regina Rouca.” completa Marcus Majella.

A cada episódio, no cenário que simula um ambiente da internet, Marcus Majella e Rafael Infante se reúnem para trocar figurinhas sobre o que a dupla têm observado nas redes, pois são fãs de carteirinha das novas webcelebridades. Os apresentadores citam alguns virais do influenciador do dia, e são transportados para a porta da casa do convidado. Além de buscar as inspirações que motivam os criadores e quais são as referências utilizadas, eles entendem como tem sido a manutenção do sucesso meteórico e quais são as histórias hilárias que se escondem por trás da vida das celebs.

Logo na estreia, Marcus Majella e Rafael Infante vão até a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para encontrar Yago Mapoua, humorista irreverente que estourou dublando e imitando Dona Hermínia, personagem eternizado por Paulo Gustavo.

LIKE DE MILHÕES NO MULTISHOW

Estreia: 24 de outubro às 22h30 no Multishow

Exibição: De segunda a sexta às 22h30 no Multishow