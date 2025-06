Liga dos Estados Árabes celebrou 80 anos com evento em Brasilia (DF)

Um evento em Brasília (DF) nesta terça-feira (3) celebrou os 80 anos da Liga dos Estados Árabes. O encontro na sede da missão diplomática oferecido pelo embaixador Qais Shqair contou com representantes do governo brasileiro, do corpo diplomático, da comunidade árabe e jornalistas. A Liga Árabe comemorou globalmente seu 80º aniversário oficial em 22 de março de 2025 e foi fundada em 1945, Cairo, Egito, com o objetivo de promover a cooperação e a solidariedade entre os países árabes. .

É a organização mais antiga do mundo contemporâneo e tem como objetivo promover a paz e a harmonia entre os países membros e lutar por causas justas e sociais, com a Palestina no topo de sua agenda como a causa central do mundo árabe. Em seu discurso, o embaixador Shqair informou ao público sobre a primeira missão enviada pela Liga Árabe a 13 países americanos já em julho de 1947. A missão começou com uma visita ao Brasil e durou quase dois meses.

“A racionalização do trabalho conjunto dos 22 Estados-membros árabes em todas as áreas de cooperação por meio de conselhos ministeriais especializados serviu como porta de entrada para a Liga difundir sua missão em fóruns regionais e internacionais. O pleno envolvimento em plataformas internacionais, a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 2024 está no topo da agenda multilateral da Liga”, declarou Shqair.



No que diz respeito às relações amigáveis com o Brasil, o Secretariado-Geral tem se empenhado em realizar consultas políticas com o Ministério das Relações Exteriores, buscando o caminho certo para fortalecer a cooperação em todos os campos. Atuando como coordenadores da parte árabe e dos países da América Latina para o Grupo ASPA, tanto o Secretariado-Geral da Liga quanto o Itamaraty compartilham a vontade de promover as relações entre o mundo árabe e os países latinoamericanos nos campos político, econômico e cultural.

A Liga Árabe visa fortalecer a cooperação entre os países árabes, promover a solidariedade, proteger a soberania e promover o desenvolvimento econômico e cultural. É composta por 22 países localizados na Ásia e na África e tem desempenhado um papel importante na promoção da paz, estabilidade e prosperidade no Oriente Médio e representa a voz conjunta dos países árabes. Os países-membros são: a Arábia Saudita, a Argélia, o Bahrein, o Catar, as Comores, o Djibuti, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Iraque, a Jordânia, o Kuwait, o Líbano, a Líbia, o Marrocos, a Mauritânia, Omã, a Palestina, a Síria, a Somália, o Sudão e a Tunísia.



A Liga Arabe e o Brasil



A Delegação Permanente da LEA no Brasil foi aberta em 1956 e teve seu status diplomático reconhecido em 1975. Foi fechada em 1995, e, em 2005, o Secretariado Geral da Liga anunciou a decisão de reabrir a Missão da LEA em Brasília e nomear representante residente. A Liga dos Estados Árabes possui apenas mais uma missão na América Latina, localizada em Buenos Aires. Desde 2014, por decisão do Conselho da LEA, o Embaixador do Brasil no Cairo é formalmente acreditado como representante do Brasil junto à organização.

Em 2015, foi assinado, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, um memorando de entendimento sobre consultas políticas entre o Brasil e a LEA. Desde a assinatura do instrumento, foram realizadas quatro reuniões: em Brasília (2016); no Cairo (2018); por meio de videoconferência, em dezembro de 2020; e novamente no Cairo (2024).

Em 2024, a corrente de comércio entre o Brasil e os países que compõem a Liga Árabe somou US$ 33,8 bilhões (crescimento de 12,7% em relação a 2023). A relação é historicamente superavitária para o Brasil, tendência confirmada em 2024, quando o saldo foi positivo para o lado brasileiro em US$ 13,4 bilhões. Muitos dos países da LEA são destino estratégico do agronegócio brasileiro, cujos produtos como açúcar, carnes e milho são destaque na pauta de exportações. Os maiores parceiros comerciais do Brasil entre os membros da LEA foram, em 2024, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Argélia e o Marrocos.