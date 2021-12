Lexa se prepara para lançar programa “O Bar de Verão da Lexa” em janeiro

Algumas gravações já foram feitas

Sempre com os hits certos para aquecer o verão brasileiro, agora a cantora Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, a Lexa, se prepara para lançar um novo desafio na temporada mais quente: o programa “O Bar de Verão da Lexa”.

Lexa mantém a agenda com apenas três shows por mês

A cantora sempre faz questão de surpreender os fãs e acaba de divulgar o lançamento do novo programa, que tem previsão de lançamento para janeiro. Em 2020, ela fez algo parecido no programa “Barco do Verão”, que foi o maior sucesso e teve transmissão pelo Multishow.



Além de cantora, Lexa também é apresentadora, rainha de bateria e compositora

“Eu amo apresentar! Amo ser tudo o que eu quiser! Estou superanimada com esse programa, cantarei outros estilos musicais, entrevistarei meus amigos… Vai ser tudo”, diz Lexa. O público pode esperar muitos convidados especiais, bate-papos, brincadeiras e, claro, muita música boa, que é a especialidade da apresentadora.

A abertura do programa foi gravada em um estúdio no Rio de Janeiro com mais de 25 profissionais envolvidos. Os preparativos seguem a todo o vapor e sempre seguindo os protocolos sanitários para que o programa seja lançado em janeiro de 2022.