Letícia Ledger e sua influência no estilo Y2K

A atriz e criadora de conteúdo digital arrasa nos looks com inspiração Y2K – peças com a cara dos anos 2.000, como se tivessem saído direto do filme Meninas Malvadas ou até mesmo do guarda roupa da Paris Hilton nos anos 2.000.

Os múltiplos anéis, cintos e colares em corrente adicionam um toque cool e despojado na produção, alerta tendência!

Esse estilo é tipicamente futurista com um toque ligeiramente retrô, o que também não pode faltar pra Letícia são luvas, plataformas, muito brilho e penteados que remetem aos anos 2.000.

“O cuidado pra não errar usando essa tendência é se alertar na hora de misturar os elementos, como por exemplo juntar um look super colorido, brilhoso, com várias correntes, presilhas no cabelo e as vezes até acrescentar algo jeans, fica “pesado” demais, todos esses são elementos Y2K, mas não significa que precise usar todos juntos pra ficar na tendência, tem que dosar bem quais elementos usar.” explica Letícia.