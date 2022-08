Letícia Ledger abre álbum de viagem pela Europa

Letícia Ledger compartilhou uma série de cliques arrasadores que fez durante verão Europeu

Prestes a estrear como atriz em uma produção da Amazon Prime, Letícia tem aproveitado as suas férias para conhecer novos lugares e também estudar.

A atriz e criadora de conteúdo digital encantou seus seguidores ao abrir o álbum de sua viagem à Europa, com direito a hospedagem em hotéis 5 estrelas de luxo, cujo valor da diária vária de R$6 mil e R$10 mil.

Conhecida por seu estilo conceitual, Letícia levou algumas de luxo com ela, como Patrícia Bonaldi, Prada e Apartamento 03.

As férias de Letícia estão sendo bem especiais com um tour pelo mundo, a bela desembarcou em Milão, capital da moda, onde aproveitou para se atualizar das tendências do mundo fashion, depois passou por Veneza, Amsterdam, Bruxelas, Paris, onde comemorou seu aniversário e também aproveitou pra visitar o museu de Dior – inaugurado a poucos meses virou um point entre fashionistas do mundo todo, finalizando o tour em Londres.

“Voltei cheia de inspirações depois de passar um dia inteiro no museu de Dior, moda é uma das artes mais lindas que temos e saber usar isso pra mostrar sua personalidade é essencial.” conta Letícia.

