Leonora Coimbra, nova líder na ACESSA: Autocuidado e Inovação no Horizonte da Saúde Brasileira

Líder experiente planeja revolucionar o setor de autocuidado em saúde

No dia 7 de agosto, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde (ACESSA), antes conhecida como ABIMIP, deu as boas-vindas a uma nova presidente. Leonora Coimbra, Diretora de Relações Governamentais da Hypera Pharma, assumiu a liderança após uma assembleia geral extraordinária. Com mais de duas décadas de experiência no setor, Leonora é uma figura altamente experiente e promissora no campo da saúde e bem-estar.

Leonora substitui Rodrigo Garcia, que busca novos desafios profissionais no cenário suíço

Uma mudança histórica acompanhou a chegada de Leonora à presidência da ACESSA. Ela se tornou a primeira mulher a liderar a Associação e a única representante feminina à frente de uma associação do setor industrial farmacêutico no Brasil. Com sua nomeação, ela substitui Rodrigo Garcia, que busca novos desafios profissionais no cenário suíço.

Autocuidado em Destaque

Com uma visão voltada para o futuro, Leonora tem planos ambiciosos para a ACESSA. Ela se dedica a promover a conscientização sobre os benefícios do autocuidado para a saúde e o bem-estar das pessoas. Através de parcerias estratégicas, ela pretende fortalecer o setor, coletar dados relevantes para embasar políticas públicas e colaborar com entidades regulatórias e governamentais para aprimorar o sistema de saúde brasileiro.

Um dos marcos em sua agenda é a organização do 1º Congresso Latino-Americano de Autocuidado, marcado para 8 e 9 de novembro na capital paulista. Leonora também almeja a aprovação do Projeto de Lei 3099/2019, que estabelecerá o “Dia Nacional do Autocuidado” no calendário nacional, visando a impulsionar a prática contínua de autocuidado.

Além disso, a executiva liderará o 2º Prêmio Autocuidado em Saúde ACESSA, que busca reconhecer iniciativas inovadoras na promoção do tema. Uma novidade é o reconhecimento ao trabalho de jornalistas, colunistas e comunicadores que compartilham informações valiosas relacionadas ao conceito de autocuidado, qualidade de vida e escolhas saudáveis.

A expectativa é que a gestão de Leonora Coimbra traga ventos frescos à ACESSA e impulsione uma nova era de autocuidado e inovação na saúde brasileira.

Para mais detalhes sobre o 2º Prêmio Autocuidado em Saúde ACESSA, visite o seguinte link aqui.