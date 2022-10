Lembra deles? Padre Kelmon, Eymael e outros candidatos à presidência com menos de 1% dos votos, escolheram a parte da manhã para votar

Em seus respectivos estados, os candidatos da corrida presidencial, exerceram o direito do voto ainda no período da manhã deste domingo de eleições

Quando falamos na eleição vigente para presidenciáveis, é inegável que o foco esteja polarizado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro, mas não podemos esquecer que também há outros candidatos que sonham com o cargo. O candidato José Maria Eymael, por exemplo, é candidato pela quinta vez pelo partido Democracia Cristã.

Candidato José Maria Eymael (DC) se diz confiante apesar das pesquisas indicarem menos de 1% dos votos válidos

Padre Kelmon, do PTB, ganhou repercussão nacional após participar do último debate entre os presidenciáveis na TV Globo. A nomenclatura “candidato padre” dita pela também candidata Soraya Thronicke na ocasião, gerou memes nas redes sociais. O padre também se envolveu em polêmica e gerou confusão entre os fiéis após a Igreja Católica Apostólica Romana declarar que Kelmon não tinha relação com a igreja.

O candidato pelo partido União Popular (UP), Leo Péricles, votou em Belo Horizonte (MG); Padre Kelmon (PTB) votou em Salvador (BA) e José Maria Eymael (DC) votou em São Paulo. Cada um desses candidatos configura menos de 1% da intenção dos votos válidos.