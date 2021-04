Marcas famosas abaixo do valor de mercado: leilão à vista!

Chanel, Gucci e Prada são algumas das marcas mundialmente conhecidas a serem leiloadas em evento de luxo

Na próxima sexta-feira, 30 de abril, Helcio Kronberg, do grupo Kronberg Leilões, realizará um leilão de luxo. Nele, marcas famosas ao redor do mundo como Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton e Christian Dior marcaram presença. O evento acontecerá online a partir das 18h, sendo necessário um cadastro prévio no site kronbergleiloes.com.br, que transmitirá o evento. Após aprovação, e os lances já podem ser feitos.

O leilão oferece bens de luxo com valores cerca de 25% abaixo do preço de mercado. Os produtos disponíveis vão desde bolsas (lance inicial de R$200 que podem chagar a R$80 mil) a joias (lance inicial de R$200 que podem chagar a R$300 mil), entre outros produtos. É importante ressaltar que todas as peças foram avaliadas e autenticadas por Helcio Kronberg, leiloeiro com mais de 21 anos de experiência. Por conta da pandemia, não será possível verificar pessoalmente os bens, mas todas as dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (41) 3233-1077 e todas as fotos podem ser vistas no site.

De acordo com a Kronberg, os lotes serão apresentados de forma sequencial. O leiloeiro baterá o martelo e seguirá ao lote seguinte. Além da plataforma para compra, haverá transmissão ao vivo com a narração do leiloeiro, ficando disponível para os participantes durante todo o leilão. Os interessados precisam estar atentos em não dar lances nos últimos segundos, pois o lote poderá ser encerrado e não será possível cobrir preços. O pagamento deverá ser realizado em até cinco dias e à vista.