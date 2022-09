Leila Oliveira é a nova presidente da Warner Music Brasil

Após desempenhar papel fundamental na mudança da empresa para um modelo de negócios digital-first, Leila assume em outubro cargo ocupado por Sérgio Afonso, que deixa o cargo após 15 anos

Leila Oliveira será promovida a presidente da Warner Music Brasil em 28 de outubro, quando será efetivada no cargo, sucedendo Sérgio Affonso, que é presidente da gravadora há mais de 15 anos e que sai no final de outubro para lançar seu selo independente, distribuído pela Warner Music.

Leila, que atuava como gerente geral da Warner Music Brasil e supervisionava as funções de A&R, marketing e desenvolvimento de negócios da empresa desde novembro de 2021, continuará na sede do Rio de Janeiro, e reportará a Alejandro Duque, presidente da Warner Music Latin America.

Troca de cadeiras na Warner Music Brasil

A nova presidente ingressou na Warner Music Brasil em 2013, liderando suas operações de desenvolvimento de negócios e desempenhou um papel fundamental na mudança para um modelo de negócios digital-first. Leila começou na indústria do entretenimento em 2007, trabalhando como gerente de produção na Bandit Films & Digital, empresa especializada na criação de anúncios e branded content online e para TV.

Mais tarde, trabalhou para a Telefônica, supervisionando conteúdo de vídeo sob demanda, trabalhando em parceria com grandes estúdios, programadores e produtores locais. Ela então se mudou para a Terra Networks, liderando a estratégia de aquisição de conteúdo para áreas de notícias e música, antes de ingressar na Warner Music.

“É uma honra incrível ser convidada para suceder Sérgio como presidente da Warner Music Brasil. Trabalhei com ele por quase uma década e aprendi muito sobre como apoiar artistas e permanecer ágil em nossa indústria em constante mudança. Tenho grandes ambições de expandir ainda mais nossa empresa e tornar o Brasil uma fonte de talento global para a Warner Music”, comemora Leila.

Sérgio Affonso acrescenta: “Vivi uma fase maravilhosa comandando a Warner Music Brasil apoiando artistas incríveis e ajudando a transformar seus sonhos em carreiras. Sei que estão todos em boas mãos com Leila, com quem trabalhei de perto por quase uma década e orgulhosamente indiquei como minha sucessora. Tenho certeza que ela vai dar continuidade a esse trabalho para tornar a Warner Music Brasil ainda maior e melhor. Tenho vários projetos interessantes em andamento e falarei sobre eles oportunamente.”

Sérgio Affonso trabalha na Warner Music há 38 anos. Nesse período assinou com artistas como Kelly Key, O Rappa, Raimundos, Maria Rita, Céu e Detonautas, tendo também trabalhado com alguns dos maiores nomes da música brasileira — Milton Nascimento, Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil, Rita Lee, Jorge Ben Jor, Gonzaguinha, Titãs, Ultraje a Rigor, Kid Abelha, Barão Vermelho e muitos outros.