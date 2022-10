Laura Zennet é nomeada embaixadora oficial do WME Awards

Evento será realizado em dezembro e conta com transmissão exclusiva da TNT

Consolidando ainda mais sua carreira, a cantora Laura Zennet foi nomeada como embaixadora oficial do WME Awards (Women’s Music Events Awards). O evento chega à sua sexta edição em 2021 e conta com transmissão exclusiva do canal TNT.

Laura Zennet será uma das embaixadoras do prêmio que busca valorizar a música feminina (Foto: Isabela Espindola)

A premiação anual de música brasileira dedicada à produção artista feminina será realizada no dia 21 de dezembro, e contará com transmissão da TNT pela televisão, além das redes sociais da emissora.

Laura contou que a nomeação para o WME é uma honra e responsabilidade, uma vez que irá indicar artistas e profissionais do segmento.

Laura contou que a nomeação para o WME é uma honra e responsabilidade (Foto: Isabela Espindola)

“Nós, mulheres, temos conquistado muitas coisas, graças a nossa força, determinação e polivalência. É muito importante estarmos também ocupando o nosso espaço no mercado musical e em profissões que antes eram de total domínio masculino. Ser embaixadora dessa plataforma é enaltecer e reconhecer o trabalho de profissionais incríveis no ramo da cultura. Viva o protagonismo feminino no mercado da música e das artes!”, ressaltou.