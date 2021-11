Ex-marido de Laura Keller: ‘’Me trocou por um de 26 e tirou onda, parabéns Laura’’

Nos stories do Instagram, a atriz chorou com o encontro especial

Nesta segunda-feira (30), Jorge Sousa conheceu o atual namorado da ex-esposa Laura Keller. A influenciadora se emocionou com o encontro. Nos stories do Instagram, Laura chorou com o encontro especial.

“Quem está lá em cima não dorme. Me emociono muito com essas coisas. Maturidade, evolução. Sério, estou emocionada. Essa maturidade é muito importante. Pelo Jorge Emanuel, nosso filho”, contou a atriz.



Jorge também postou em seu Instagram vídeos mostrando a ex beijando o atual namorado e brincou: “Está entregue, sem devolução”, disse ele, brincando. “Gente, olha só, somos amigos. O relacionamento acaba e não tem problema. O Gustavo adora criança, estou adorando o jeito que ele está tratando meu filho. Graças a Deus, para o incômodo de muita gente, nós estamos muito felizes”, comemorou. “Aqui é família”, completou Gustavo.

Jorge também postou em seu Instagram vídeos mostrando a ex beijando o atual namorado e brincou



Laura Keller assumiu a pouco tempo seu novo relacionamento com o também Dj Gustavo Saad de 26 anos.