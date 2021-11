Apaixonada, Laura Keller assume novo namoro com tatuador e se declara

Este é o primeiro relacionamento que a influencer e DJ assume desde que terminou o casamento com Jorge Souza

Na manhã desta sexta-feira (19), a DJ e Influencer Laura Keller postou uma foto abraçadinha com seu novo amor, o tatuador Gustavo Saad, de 26 anos.

Laura Keller estava solteira desde o fim do casamento de seis anos com Jorge Souza em dezembro de 2020, com quem tem um filho, Jorge Emanuel, de 1 ano e 3 meses.

Em um vídeo postado por Gustavo, o casal aparece curtindo uma viagem de carro, acompanhados pelo filho da influencer.

Além disso, o casal tem trocado declarações nas redes sociais. “Mulher mais linda e mais incrível do mundo”, escreveu o namorado, Gustavo. A DJ respondeu: “Com você serei melhor ainda”.