LATAM Brasil se prepara para a Libertadores com voo exclusivo entre Rio de Janeiro/Galeão e Montevidéu

A LATAM Brasil, atenta aos desejos e necessidades de seus clientes, prepara mais um voo exclusivo, que pode atender também os torcedores que desejam acompanhar a partida final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo, que será no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O voo partirá do Rio de Janeiro/Galeão para Montevidéu no dia 27 às 7h50 e retornará no dia 28 às 01h40 e será operado em aeronave Airbus A321, com capacidade para 216 passageiros (8 Premium Economy e 208 Economy).

Para este evento esportivo, a companhia aérea já havia criado voos adicionais e também outros exclusivos com operadores de turismo. Além desta novidade, a LATAM já opera o trecho São Paulo/Guarulhos-Montevidéu, com 7 voos semanais. As passagens estão à venda em latam.com.