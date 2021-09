Larissa Manoela lança perfume com a Jequiti

A fragrância de 100ml marca o momento de transição da jovem artista com notas florais, amadeiradas e adocicadas inspiradas na sua leveza e personalidade

Larissa Manoela, uma das jovens atrizes mais conhecidas da atualidade, fenômeno das redes sociais, onde conta com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e 20 milhões no TikTok, assina sua primeira fragrância de 100ml com a Jequiti.

O lançamento marca o momento de evolução da artista, de menina para jovem mulher e acompanha o seu sucesso profissional.

Com uma saída floral super feminina e um fundo envolvente de notas amadeiradas e adocicadas que reforçam a verdadeira essência de uma pop star

A fragrância foi desenvolvida para jovens mulheres, autênticas, sonhadoras e vaidosas, que assim como ela amam ir além. Com uma saída floral super feminina e um fundo envolvente de notas amadeiradas e adocicadas que reforçam a verdadeira essência de uma pop star.

‘’ Esse meu novo perfume é diferente de tudo que eu já fiz com a Jequiti. É incrível como ficou a minha cara e traduz exatamente o meu momento atual. Fiquei muito feliz e apaixonada com o resultado. A fragrância é uma delícia e a embalagem está, moderna e chique exclusiva,’’ conta a atriz.

O preço especial para o lançamento é de R$ 79,90 e já está disponível no site

Para Francisca Areias, perfumista espanhola da casa de fragrâncias Takasago, a fragrância reflete a personalidade autêntica da atriz, através de um cheiro viciante, apaixonante e levemente sensual, trazendo uma essência jovem e super feminina. As notas abrem com um mix de frutas vermelhas envolvidas pela feminilidade de um coração floral da flor de cerejeira e tuberosa e um fundo envolvente orientalizado com notas adocicadas de baunilha, caramelo, fava tonka e musk.

O frasco e a embalagem na cor rosa claro, trazem uma linda e exclusiva decoração com as iniciais da artista, LM, além de uma tampa dourada, que entregam modernidade e sofisticação ao perfume.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preço especial para o lançamento é de R$ 79,90 e já está disponível no site www.jequiti.com.br ou com as mais de 240 mil Consultoras e Consultores espalhados por todo país.