Lancôme lança dispositivo eletrônico portátil inovador e apresenta nova fórmula do sérum Advanced Génifique Yeux Light Pearl

Marca reforça compromisso com inovação e lança nova fórmula do sérum para os olhos e cílios

A Lancôme, referência mundial em produtos de skincare, apresenta uma novidade que promete revolucionar o mercado. Trata-se do Pro Radiance Booster, uma ferramenta para face e olhos, que atua diretamente na matriz celular e proporciona uma pele visivelmente mais jovem e radiante em apenas 15 minutos.

Lancôme apresenta Pro Radiance Booster

Para a delicada área dos olhos, a Lancôme apresenta Advanced Génifique Yeux Light Pearl, um sérum para os olhos e cílios com uma nova fórmula enriquecida com sete frações de pré e probióticos que agem no microbioma da pele e reduzem o inchaço, linhas, rugas, bolsas e flacidez, além de fortalecer os cílios. O sérum facial Advanced Génifique Sérum ganha três novas volumetrias, 20ml, 50ml e 75ml, em sua fórmula enriquecida com sete frações de pré e probióticos para que o microbioma da pele se fortaleça e se recupere ainda mais rápido.

Advanced Génifique Yeux Light Pearl, um sérum para os olhos e cílios

O dispositivo eletrônico Pro Radiance Booster é mais um passo no compromisso de Lancôme com a tecnologia. Um aparelho inovador para face e olhos que, através de três milhões de vibrações ultrassônicas por segundo, proporciona uma pele visivelmente mais jovem e radiante em apenas 15 minutos. Atuando diretamente na matriz celular, o gadget estimula sua recuperação oferecendo quatro tipos de tratamento: LED vermelho, com efeito anti-inflamatório, cicatrizante e regenerador; LED âmbar, que estimula a produção de colágeno e ajuda a melhorar a elasticidade da pele; LED roxo, cujo efeito reparador estimula a circulação; e LED azul, que possui efeito bactericida, melhorando a hidratação e amenizando tons desiguais.

Assista aqui o vídeo da campanha https://vimeo.com/678286826

Confira abaixo relação completa dos produtos citados:

Lancôme – Pro Radiance Booster (lançamento)

Lancôme – Pro Radiance Booster (lançamento):

Novo gadget de Lancôme para a pele do rosto e olhos que através de três milhões de estímulos com tecnologia ultrassom, aumenta a recuperação da pele para resultados visíveis e instantâneos. Atuando diretamente na matriz celular, o Pro Radiance Booster estimula sua recuperação oferecendo quatro tipos de tratamento: LED vermelho, com efeito anti-inflamatório, cicatrizante e regenerador; LED âmbar, que estimula a produção de colágeno e ajuda na melhora da elasticidade; LED roxo, cujo efeito reparador estimula a circulação; e LED azul, que possui efeito bactericida, melhorando a hidratação e amenizando marcas. A nova ferramenta proporciona em apenas 15 minutos uma pele visivelmente mais jovem e radiante, suavizando as linhas finas e rugas e reestruturando a firmeza da pele com efeito lifting.

Lancôme – Skin Screen

Lancôme – Skin Screen

Ferramenta para diagnóstico da pele do rosto, a Skin Screen revela, em 20 minutos, um panorama completo da saúde da epiderme a partir da medição de oito filtros e oito parâmetros: poros, rugas, tons desiguais, hidratação, elasticidade e vermelhidão. O resultado para cada um desses sinais revela o percentual de juventude da pele, auxiliando a personalização e recomendação da linha necessária para cada consumidora.

Lancôme – Advanced Génifique Yeux Light Pearl (lançamento)

Lancôme – Advanced Génifique Yeux Light Pearl (lançamento)

Disponível em uma única volumetria de 20ml com preço sugerido de R$ 439,00

O sérum para os olhos e cílios, Advanced Génifique Yeux Light Pearl, conta com ação antissinais do envelhecimento, diminuição de bolsas e olheiras, combate e prevenção de linhas finas e fortalecimento de cílios. Mais fina por natureza, a epiderme do contorno dos olhos tem maior fragilidade, sendo mais propensa à desidratação e menos resistente ao passar do tempo. Sua inovadora fórmula é enriquecida com 7 frações de pré e probióticos que agem no microbioma da pele, extrato de cafeína, responsável por estimular e diminuir o inchaço, e arginina que ajuda no crescimento e fortalecimento dos cílios. Seu aplicador conta com uma pérola de aço inoxidável de última geração que garante fácil aplicação graças a sua rotação 360°, possibilitando que sejam feitos movimentos circulares reduzindo o inchaço, linhas, rugas, bolsas e flacidez em apenas 7 dias.

Lancôme – Advanced Génifique Sérum

Lancôme – Advanced Génifique Sérum

Disponível em 4 volumetrias, 20ml, 30ml, 50ml e 75ml com preços sugeridos de R$ 259,00, R$469,00, R$ 649,00 e R$ 849,00, respectivamente.

O sérum facial, Advanced Génifique Sérum, é um produto que contém vitamina CG e ácido hialurônico. Sua fórmula é enriquecida com sete frações de pré e probióticos selecionadas como fontes essenciais de açúcar, aminoácidos e lipídeos para que o microbioma da pele se fortaleça e se recupere ainda mais rápido, além de conter uma textura refrescante e leve, sendo facilmente absorvido e entregando resultados imediatos. O aplicador, patenteado pela marca, serve a dose ideal para o rosto e pescoço — apenas uma gota contém cerca de 30 milhões de frações de pré e probióticos.

Lancôme – Teint Idole Ultra Wear Foundation

Lancôme – Teint Idole Ultra Wear Foundation

Disponível em 26 tons com preço sugerido de R$319,00

Com partículas que absorvem a oleosidade, a base de alta cobertura Lancôme Teint Idole Ultra Wear possui longa duração e cobertura completa, sem necessidade de retoques, por até 24h. Com textura sedosa, FPS 15, a base garante efeito matte e controle de oleosidade da pele.

Lancôme – Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer

Disponível em 14 tons divididos entre subtons frios: 02 Lys Rosé e 04 Beige Nature; subtons neutros: 01 Beige Albatre, 023 Beige Aurore, 025 Beige Lin, 03 Beige Diaphane, 038 Beige Cuivré, 047 Beige Taupe, 051 Chataigne e 15 Moka; e subtons quentes: 006 Beige Ocre, 07 Sable, 09 Cookie e 11 Muscade com preço sugerido de R$249,00



O corretivo Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer é de longa duração – até 24 horas, à prova d’água e suor, e proporciona cobertura total e acabamento matte natural ultra confortável, graças à inovadora fórmula leve e respirável, enriquecida com ingredientes que cuidam de todos os tipos de pele, até mesmo as sensíveis: extrato de rosas para uma pele confortável e suavizada, extrato de lírios d’água para hidratação intensa, extrato de moringa para não craquelar, e glicerina vegetal que funciona como um imã eficaz para uma pele hidratada e com oleosidade controlada durante todo o dia.

Lancôme – Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer

*Os gadgets de Lancôme estão em tour constante por todas as principais lojas do Brasil onde a marca está presente e podem ser testados sem custo.

