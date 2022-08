Lançamento do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’ de Manoel Marcondes Neto foi marcado por momentos de muito conhecimento e emoção

Na oportunidade, houve um bate-papo entre o professor e Marcela Argollo, sócia da ‘All For U’ e também docente na Fundação Getúlio Vargas

Na noite desta segunda-feira (29), aconteceu o lançamento do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’ de Manoel Marcondes Neto, CEO do Observatório da Comunicação Institucional (O.C.I.).

Evento contou com a presença de uma das revisoras técnicas do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’, a relações-públicas Renata Ferreira (Foto: César Moncau)

Na oportunidade, houve um bate-papo entre o professor e Marcela Argollo, sócia da ‘All For U’ e também docente na Fundação Getúlio Vargas, no qual foi discutida, entre vários temas da gestão contemporânea, a relevância de um Manual de Compliance que permite avaliar organizações transversalmente sob o viés da Comunicação Organizacional.

O evento contou com a presença de uma das revisoras técnicas do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’, a relações-públicas Renata Ferreira, e, também, com a coordenadora do Observatório da Comunicação Institucional em São Paulo, Solange Villela, além de figuras representativas do jornalismo brasileiro, como a jornalista e apresentadora Analice Nicolau, o jornalista e apresentador Caetano Bedaque, e o jornalista, ator e candidato a deputado federal, André Gaetta.

Na noite desta segunda-feira (29), aconteceu o lançamento do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’ (Foto: César Moncau)

Manoel Marcondes Neto ressaltou “a importância do lançamento como um divisor de águas para o Observatório da Comunicação Institucional” e afirmou que o O.C.I. pretende difundir na imprensa escrita, de rádio, de televisão – e no meio digital – os preceitos do Sistema 5R-INDEX. Na sua avaliação, “o lançamento do Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa, agora em sua versão impressa, não teria sido possível sem o incentivo do professor Luis Bittencourt, colega professor e sócio da iVentura Editora, e de todos e todas que, de algum modo, colaboraram para a realização do evento na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis”.