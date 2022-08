LaBrand lança marketplace para marcas de luxo

E-commerce faz parte da estratégia de expansão e tem como meta aumentar a visibilidade das marcas e promover a LaBrand para novas regiões do Brasil

Localizada na rua Oscar Freire, a LaBrand é um empreendimento que reúne 47 marcas, em um dos principais locais de compras de São Paulo. O projeto, que iniciou com intuito de proporcionar uma experiência de compra diferenciada, em formato de comunidade, networking e de empoderamento das marcas, ao longo desses últimos meses tem atingido suas metas, viabilizando um crescimento de até 330% para algumas grifes.

Localizada na rua Oscar Freire, a LaBrand é um empreendimento que reúne 47 marcas, em um dos principais locais de compras de São Paulo

Além de todos os benefícios oferecidos aos lojistas presentes na Labrand, esse bom desempenho em vendas também está atrelado à retomada econômica do mercado de luxo, que sofreu seus impactos durante a pandemia, devido a impossibilidade de viagens. Desta forma, o poder de consumo foi direcionado para marcas brasileiras de alta qualidade, resultando em um crescimento de 51,74% neste segmento no último ano.

Além de todos os benefícios oferecidos aos lojistas presentes na Labrand, esse bom desempenho em vendas também está atrelado à retomada econômica do mercado de luxo

E, pensando em aumentar ainda mais o engajamento e faturamento dessas lojas, a LaBrand acaba de lançar seu canal de vendas online. As parceiras, além de terem o seu próprio espaço físico e virtual para vendas, agora também podem utilizar o e-commerce da galeria como mais uma opção para atrair novos clientes e aumentar sua visibilidade.

As parceiras, além de terem o seu próprio espaço físico e virtual para vendas, agora também podem utilizar o e-commerce da galeria como mais uma opção para atrair novos clientes

Para Maria Victoria Horta, criadora da LaBrand, que sempre teve uma visão estratégica para o desenvolvimento das marcas, este é um passo natural e importante. “Desenvolvi o espaço físico da LaBrand para que as marcas pudessem ter a vivência do universo offline e conseguimos reunir 47 lojas em um mesmo local. Visando disseminar ainda mais nossos parceiros, criar o e-commerce foi um processo necessário, não podemos ficar de fora do online com a variedade e qualidade incrível dos produtos que disponibilizamos”, explica a empresária.

“Desenvolvi o espaço físico da LaBrand para que as marcas pudessem ter a vivência do universo offline e conseguimos reunir 47 lojas em um mesmo local”, afirma a empresária

Assim como acontece com o formato para abertura de lojas físicas, a ideia é deixar o processo o mais otimizado possível para as marcas, que não terão custos com servidores, hospedagem, assistência técnica ou qualquer outra demanda com a criação de um site.

A utilização da nova ferramenta também disponibiliza aos parceiros acompanharem as estatísticas de vendas, avaliação dos clientes e produtos mais vendidos

A utilização da nova ferramenta também disponibiliza aos parceiros acompanharem as estatísticas de vendas, avaliação dos clientes e produtos mais vendidos, possibilitando, assim, um desempenho melhor das marcas no mercado, a partir da análise destes dados.

“Visando disseminar ainda mais nossos parceiros, criar o e-commerce foi um processo necessário, não podemos ficar de fora do online”, diz a criadora da LaBrand

O novo marketplace também ajuda as marcas, fazendo com que os produtos publicados fiquem melhor indexados para sites de buscas, gerando um melhor ranqueamento, aumentando as chances de venda e agregando maior confiança e autoridade para a empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para conferir detalhes das marcas que compõem o espaço LaBrand, clique aqui.