Reality de Pablo Marçal, ‘La Casa Digital’, terá participação de Emerson Sheik e Aline Barros

Confinados, os 12 participantes vão enfrentar desafios do mundo digital para conquistar o prêmio de R$1 milhão.

Está chegando a hora da estreia do reality ‘La Casa Digital’, do empresário e mentor Pablo Marçal. Confinados para a segunda edição do reality, os participantes vão enfrenta desafios que englobam os 12 pilares do marketing digital. O programa também contará com participações especiais de personalidades como o ex-jogador Emerson Sheik, a cantora Aline Barros, entre outros.

Pablo, contou que, “a expectativa para esta edição de 2021 vai acontecer um destravar digital que vai alcançar milhares de famílias por meio desse movimento em prol de ajudar o Brasil a empreender e ter liberdade financeira, utilizando da ferramenta que mais potencializa negócios hoje, que é a internet”, comentou.

O programa estará no ar todos os dias, de 21h às 23h, até a grande final, no dia 23 de junho. O participante que mostrar o melhor desempenho em marketing digital ganhará o prêmio de R$ 1 milhão. A escolha do grande vencedor será feita por Pablo Marçal e da equipe.

Os participantes devem dominar habilidades do marketing digital, como, branding, copy, web designer, e-commerce, negócios locais, escrita, lançamentos, tráfego pago, design gráfico, conteúdo, expert e GRS.

“Então serão 12 dias investindo nos lares brasileiros, para demonstrar tudo o que a gente aplica em nosso grupo econômico de 17 empresas, abrindo nossas estratégias e ensinando as 12 formas de ganhar dinheiro através da internet”, adianta Pablo Marçal.

A atração começa nesta sexta-feira, 11, a partir das 21h pelo Youtube e pelo canal TV8, em São Paulo e Grande São Paulo.