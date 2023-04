La Bella Luna Sleepwear é destaque na Caras com os atores Cássio Reis Fernanda Vasconcelos

Marca de pijamas foi usada em um dos looks usados pela família em reportagem da revista

Um presente a um amigo que virou destaque. Assim a empresária Ivone Oliveira, da La Bella Luna Sleepwear, explica como seus pijamas foram do interior de Minas Gerais para ser destaque na revista Caras em uma reportagem com os atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcelos.

Cássio, Romeu e Noah com os pijamas da La Bella Luna Sleepwear Crédito: Instagram



“Eu conheço o Cássio já tem bastante tempo e quando o Romeu ia nascer eu enviei em forma de presente pra ele e pra toda a família. Ele agradeceu falou que adorou. Um dia, abri o Instagram e vi que ele tinha postado a foto dos pijamas dizendo ‘look de hoje’. Eu pensei, ele gostou mesmo”, diz Ivone.

Mas esta publicação foi apenas a primeira em que seus pijamas apareceram com Cássio Reis. Dias depois, a empresária conta que teve uma nova surpresa. “Estava eu aqui esses dias e no perfil da minha loja veio: Caras mencionou você. Fiquei assustadíssima e pensei que tinham colocado errado, porque sou uma loja bem pequena em Poços de Caldas. Abri e vi que realmente que o pijama foi look de uma parte da sessão de fotos”, afirma.

Após o reconhecimento, Ivone se dia se sente renovada para seguir empreendendo Crédito: Instagram



A imagem que rendeu a Ivone e à La Bella Luna Sleepwear um destaque em uma das publicações tradicionais do país mostra Cássio Reis ao lado dos filhos Noah, de 15 anos, e Romeo, de 9 meses, em uma reportagem publicada na edição de 14 de abril. Nela, Cássio e Fernanda apresentam o filho do casal e falam sobre a experiência vivida com o pequeno.



“Isso pode impactar, porque pessoas que podem e usam produtos a nível mundial e de repente estão usando um produto meu. Eu fiquei super grata. Não paguei nada pra isso, foi porque elas realmente gostaram e escolheram usar. Isso foi o mais bacana”, conta Ivone em meio a sorrisos.



Após o susto e ainda feliz com o reconhecimento de seus pijamas, Ivone Oliveira destaca que agora se sente renovada para seguir em frente no mundo empresarial. “Fiquei radiante, claro. Foi um carinho além. Pra mim como pessoa é um incentivo pra que eu consiga ter gás pra correr atrás. E eu fiquei muito, muito feliz”, finaliza a empresária.