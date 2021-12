“Foi um ato de coragem e libertação”, diz Kyra Gracie sobre mostrar o corpo após o parto

A campeã mundial de Jiu-Jitsu tem outras facetas, como o de empresária, mãe e professora

Em meio a tantos treinos e reuniões de negócios, Kyra Gracie faz questão de tirar um tempo também para a maternidade. Mãe de três, a atleta deu à luz durante a pandemia a Rayan, filho que teve com o ator Malvino Salvador. Em entrevista ao Jornal de Brasília, a lutadora falou mais sobre as várias facetas que tem e contou sobre como foi mostrar o corpo nas redes sociais após o parto.

Um grande exemplo de uma mulher que faz tudo é Kyra. A atleta, que já foi campeã mundial de Jiu-Jitsu oito vezes, começou a empreender e também se tornou instrutora, compartilhando o dom que recebeu.

“Sem perceber comecei a empreender criando o primeiro kimono rosa da história das artes marciais. Depois que me aposentei das competições percebi que era a hora de empreender e abrir o meu espaço para dar aulas de Jiu-Jitsu”, explicou Gracie. Ela contou que está à frente da empresa no dia a dia, mas conta com a ajuda de Malvino na expansão e direcionamento da marca.

Mesmo com muitas crianças em casa, Kyra afirma que faz questão de treinar regularmente

Quem também está do lado de Kyra são as filhas, que já demonstraram interesse pelo esporte. “Elas amam fazer Jiu-Jitsu. Desenvolvi uma metodologia única com apoio de uma equipe multidisciplinar para cada faixa etária trabalhando habilidades socioemocionais, inteligência emocional, virtudes e a Defesa Pessoal para as situações do cotidiano”.

“Sofia é uma fofa, as irmãs são apaixonadas por ela”, diz a atleta sobre a enteada

A lutadora revelou que o filho Rayan, o mais novo, começou as aulas de Jiu-Jitsu desde os seis meses. O nascimento do menino aconteceu durante a pandemia e Kyra compartilhou alguns momentos nas redes sociais. Sobre o pós-parto, ela afirma que fez questão de mostrar o corpo real. “Foi um ato de coragem e libertação. Ser quem eu sou sem retoques e filtros foi super importante pra mim. Não quero ficar copiando e me comparando a ninguém”.

Kyra sempre faz questão de mostrar quem ela é nas redes sociais

Cuidando dos filhos, dando aulas e ainda empreendendo, Kyra faz questão de sempre reservar um tempo para cada atividade e diz que se sente maravilhosa. Ela revela que apesar de se sentir realizada, o público pode esperar muitas novidades pela frente. “Vivo muitos dos meus sonhos, mas ainda tenho planos ambiciosos pela frente”.