Krishna Pennutt, do The Voice Brasil, apoia projeto de crianças no Nepal

Depois de morar em Kathmandu, no Nepal, Krishna compôs uma canção, intitulada “Reino”

Krishna Pennutt, cantora do Amazonas e participante do The Voice, tem iniciativa que ajuda projeto no Nepal de apoio às crianças. Depois de morar em Kathmandu, no Nepal, Krishna compôs uma canção, intitulada “Reino”, que mobiliza pessoas a terem atitude de ajudar a quem precisa.

Pennutt sensibiliza pessoas a colaborarem com crianças carentes no Nepal

Com aproximadamente 150 mil seguidores em todas suas redes sociais, Pennutt sensibiliza pessoas a colaborarem com crianças carentes no Nepal. Em suas redes sociais, ela contou:

“Eu sei que muitos vão dizer: mas porque não ajudar pessoas da periferia do Brasil, do sertão Nordestino, das favelas? O Brasil é um País misto, onde infelizmente existe um número grande de pessoas em estado crítico, mas também tem gente que ama ajudar. Mas no Nepal, não se tem essa graça. Um amigo recebeu uma resposta no story em controvérsia ao ‘Apadrinhe um Nepali’ com ‘Apadrinhe um menino de Periferia’. Uau, que legal seria um projeto assim, eu amaria ajudar! Mas porque ele não pode criar isso, enquanto eu faço algo por outro povo? Um ajudando o outro?”.

Krishna começou a cantar com 5 anos de idade sendo sua apresentação para um público de mais de cinco mil pessoas. Sempre envolvida com a musicalidade, Krishna encontrou na música o seu propósito de vida, conectando as pessoas com o divino. A cantora atualmente tem três músicas autorais. Altamente elogiada pelos técnicos do The Voice, Pennutt está na segunda fase do programa e arrancou suspiros com sua primeira apresentação.