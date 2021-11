Kelvin Araújo lança música inspirada na vida do cantor Fernando Zor

O compositor, e amigo pessoal de Fernando, lançou “Aniversário do Casal”, música que fala sobre os acasos do destino e separação

O cantor e compositor, Kelvin Araújo, tem talento de sobra, tanto é que “Meia Boca”, “Cercadinho” e “Coraçãozinho”, suas músicas de maior sucesso, tocam em todo o Brasil. E com esse talento todo para compor e cantar, não perde oportunidade alguma de transformar uma história em canção. Em um bate papo com o cantor, e seu amigo pessoal, Fernando Zor, compôs “Aniversário do Casal”.



A música conta a história de um casal que se separa no mesmo dia do aniversário de casamento, que é a história do parceiro de Sorocaba: “Nós [Fernando e Kelvin] estávamos em um desses dias de moda boa e o Fernando falou que o divórcio dele era bem curiosa. Ele se casou no dia 12/12/12 e depois de alguns anos, justamente na data de aniversário de casamento, eles assinaram o divórcio”. Inspirado Kelvin compôs a sua nova música de trabalho e completa: “Tudo foi coisa do destino mesmo; nada combinado!”.



Com mais de trezentos mil acessos no clipe oficial da canção, que tem inclusive imagens belíssimas, Kelvin está muito animado com a repercussão, e já planeja a gravação de um DVD para o ano que vem com direito a público. E quem sabe com a participação de Fernando & Sorocaba?





Cantor, compositor e instrumentista, o goiano se apaixonou pela música ainda na infância, quando, aos quatro anos de idade já adorava ouvir os clássicos sertanejos. O incentivo para tocar começou com um presente, ao receber de herança do avô o primeiro violão, mas foi o canto e a interpretação sua grande descoberta e sua maior paixão. Formou dupla com o amigo, Kasser, durante doze anos onde participou de diversos programas de TV, entre eles, o Programa Raul Gil; além de um show na festa de aniversário de Ana Maria Braga. Desde 2010, Kelvin segue em carreira solo e, no segundo semestre de 2020, Kelvin presenteou os fãs com a playlist especial “Amigos”, trazendo grandes clássicos sertanejos como: “No Dia em Que Saí de Casa”, “Não Aprendi Dizer Adeus”, “Evidências”, Sinônimos”, entre outros, que está disponível em seu canal no Youtube (youtube.com/KelvinAraújoOficial).