Bronzeamento artificial pode ter acelerado processo de câncer de pele, afirma Kelly Key

A cantora falou sobre o assunto durante uma entrevista

Na noite desta quarta-feira, 8, vai ao ar o ‘CNN Sinais Vitais’ especial da campanha Dezembro Laranja, que tem como tema o câncer de pele. O episódio vai abordar a importância dos cuidados com a pele e vai contar também com uma entrevista exclusiva com a cantora Kelly Key, que foi diagnosticada com carcinoma basocelular.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Existem vários tipos de câncer de pele, o de Kelly Key, por exemplo, é o carcinoma basocelular, um dos mais comuns.

Os médicos vão orientar sobre métodos de prevenção como o autoexame, a visita anual ao dermatologista e o uso constante de protetor solar

O que chamou atenção na entrevista da cantora foi o relato sobre o que pode ter acelerado o processo de aparecimento do tumor. “Participei de um trabalho no qual necessitava ter a pele um pouco mais bronzeada. A empresa que me contratou, me pagava mensalmente para fazer bronzeamento artificial e talvez isso tenha acelerado esse processo”, explica Kelly Key.

De acordo com os médicos de Kelly Key, a causa desse câncer teria sido o bronzeamento artificial, uma prática que foi muito difundida no Brasil e que hoje está proibida

A cantora também aproveitou para fazer um alerta aos telespectadores sobre qualquer coisa anormal que apareça na pele. “Já era uma bolinha recorrente que eu tinha no rosto e fui deixando para lá, mas com o tempo, ela começou a me incomodar, em fotos, vídeos, e optei por retirá-la. Se a nova geração tiver um pouco mais de consciência, vai ter muito menos esse problema”, complementa.

Na Santa Casa de Curitiba, a equipe do “CNN Sinais Vitais” registrou uma cirurgia micrográfica de Mohs

No Brasil, são 185 mil novos casos de câncer de pele por ano. Para conscientizar a população, o médico Roberto Kalil conversou com dois especialistas no assunto, o médico Mauro Enokihara, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a dermatologista Adriana Vilarinho. A entrevista completa você confere no ‘CNN Sinais Vitais’, na CNN Brasil, às 22h30. Horários alternativos: sábado (13h15 e 03h05) e domingo (05h15 e 20h15). No youtube, ao vivo (quarta-feira, 22h30min) e on demand na sequência.