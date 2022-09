Karlota, chef das estrelas, revela quais pratos serviu em jantar para Senador Rodrigo Pacheco, na Flórida 

Karla Fonseca relembrou o delicioso jantar servido à francesa para o Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, que assumiu de forma interina, a Presidência da República



Já sabemos que às quintas-feiras é dia oficial de postar boas memórias, aqueles momentos marcantes e saudosos nas redes sociais, utilizando a famosa hashtag #TBT. Em tradução livre, Throwback Thursday, significa Quinta-feira das Lembranças. Para entrar no clima, a chef Karla Fonseca, mais conhecida como Karlota, a chef das estrelas, compartilhou em sua conta do instagram, o jantar oferecido ao presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco.



Burrata Caprese, um dos pratos que fizeram parte do menu degustação

Karlota, a chef das estrelas, mora há cinco anos em Orlando, nos Estados Unidos, e já teve a oportunidade de cozinhar para vários famosos, de influenciadores digitais como Virgínia, até o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos. A chef explica então o porquê decidiu compartilhar essa lembrança com Rodrigo Pacheco. “Escolhi essa lembrança porque nesse final de semana, ele vai assumir como Presidente da República enquanto o presidente e vice estiverem em viagem”, justifica.

A presença de Rodrigo no jantar, oferecido no final de julho deste mesmo ano, surpreendeu a própria chef. Na publicação em sua rede social, karlota escreveu: “Fui convidada para fazer um jantar mega especial com um menu degustação e mesa posta, na casa de um cliente muito especial. Sabia que era um jantar para a sua família, mas no meio do jantar o que descubro? Estava servindo quem hoje está como nosso Presidente da República”, relatou.

TBT de peso: Karla Fonseca, a chef das estrelas, relembra jantar com Rodrigo Pacheco

Na mesma publicação, Karlota esclareceu que não se tratava de um post para discutir política. “Não estou aqui para discutir política, estou aqui para falar o poder que tem a palavra de Deus e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Quando cheguei nos Estados Unidos, recebi uma palavra que dizia que eu estaria em lugares que não imaginei estar e que serviria a presidentes. Aí está! E digo mais, é só o começo! Creio que o melhor de Deus está por vir”, almeja.

O jantar, servido à francesa, contou também com mesa posta para os convidados

Para dar água na boca

O meu degustação servido à francesa contou com uma deliciosa tábua de frios que continha quejo machego, queijo gouda defumado e queijo parmesão. Na mesa de apoio da entrada os convidados puderam desfrutar de um Brie com massa folhada e pralinê de nuts. O jantar contou ainda com Burrata Caprese, Lobster bisque e Vieiras grelhadas. Para o prato principal, duas escolhas sempre muito assertivas: Bacalhau lombo confitado com olivas negras, tomates cereja e cebola e mini batatas; Filé mingon ao molho escuro servido com mushrooms salteados ou arroz cremosos de grana padano.