Kako Chocolata se apresenta neste sábado (21) no recém-inaugurado Bar do Zeca Pagodinho, em SP

O sambista Kako Chocolata, de 27 anos, um protagonista na preservação de raízes culturais da música preta, se apresentará em casa no próximo sábado (21), às 18h30, já que ele é um artista emergente do movimento cultural, que vem se consolidando na Zona Leste da cidade de São Paulo (SP), local onde foi recém-inaugurado o Bar do Zeca Pagodinho, mais precisamente no estado Corinthians, a Neo Química Arena, que promove a sua primeira feijoada.

Para Kako Chocolata, esta é uma grande oportunidade de apresentar o seu trabalho e dar voz às suas raízes. “Me apresentar, com samba, no Bar do Zeca Pagodinho, é muito especial, ainda mais por ser na Zona Leste, de onde eu vim. Sei que mais pessoas vão ouvir falar de mim e conhecer mais as raízes pelas quais tanto luto”, comenta o músico.

Esta unidade na Neo Química Arena é a primeira operação do Grupo Business Food & Wine (BFW) fora do Rio de Janeiro e traz, como os outros estabelecimentos, samba e pagode, além de coquetelaria, programação musical e uma gastronomia específica de bares, assinada pelo premiado chef de comida de boteco, Toninho Momo.

A arquitetura, um caso à parte, conta a história do Zeca Pagodinho e terá, também, uma estátua do cantor para que os fãs tirem fotos.

Em 2018, Kako deu início ao projeto Samba do Meio Dia, roda de samba feita na rua e que o levou a gravar no estúdio Show Livre pela primeira vez, por meio do Edital da Lei Aldir Blanc.

No final de 2020, Kako iniciou sua carreira solo, com o Projeto “Vivendo um Sonho”, no qual foram gravadas três músicas e um DVD, com o título “Pagode do Kako Chocolata”.

