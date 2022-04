Kako Chocolata: sambista esbanja alegria nos palcos e enlouquece o público

Com alto nível técnico e de produção musical, seu show é considerado “fora de série e uma experiência única”, relatam colegas e fãs

Kako Chocolata, 26 anos, esbanja energia e versatilidade no palco. O cantor paulistano vem conquistando fãs há 11 anos através da sua música, um samba alegre e irreverente, junto a sua banda.

Sua paixão pelo estilo musical vem desde cedo, quando já participava de rodas de samba com seu pai e seus tios, também músicos. Aos 15 anos, já tinha seu primeiro grupo, o “Mais que sorriso”, onde ele e seus primos tocaram em renomados bares da capital paulista. Após três anos, Kako segue com o “Se liga”, formação onde era vocalista, fazendo shows dentro e fora da cidade.

No final de 2019, o cantor iniciou o projeto “Samba do Meio Dia”, onde teve a oportunidade de gravar o “Show Livre” através de suas apresentações em rodas de samba de São Paulo. Em 2020, Kako segue carreira solo com sua banda, iniciando o projeto “Vivendo um Sonho”, gravando três músicas e lançando o DVD “Kako Chocolata no Espaço – Quintal da Gamboa”.

Com alto nível técnico e de produção musical, Chocolata e banda enlouquecem o público quando estão no palco, com sua performance sendo considerada “fora de série e uma experiência única”, como relatam colegas e fãs.

O músico tem como projeto levar alegria através do samba para as pessoas ao seu redor, onde o seu diferencial é seu extremo carisma e interação direta com seu público e entre seus músicos. Suas influências musicais vão desde Michael Jackson e Djavan, a Usher, Thiaguinho e Fundo de Quintal.

“Estou tendo uma grande procura, acredito que não só por conta da qualidade musical, mas pelo comprometimento, seriedade na entrega do trabalho e preocupação com a sociedade. Hoje somos uma equipe de 15 pessoas e todas estão vacinadas, dentro do protocolo que envolve a COVID-19”, explica Kako.

Chocolata também atua como apresentador do seu podcast “Coisa Linda”, onde recebe convidados para falar sobre moda, culinária, música e informação. “Sempre tive vontade de ter um programa de televisão. Quando veio o início da pandemia ,eu comecei a colocar em prática um pouco do que eu queria no meu programa”, diz o artista.

Pai super coruja e apaixonado por crianças, Kako participa bastante da evolução dos seus filhos. “Hoje, como a carreira está decolando, eu ando um pouco ausente aos finais de semana, que são as datas de lazer com as crianças. Porém, mesmo com toda essa dificuldade, eu sou muito presente na vida deles”, relata.

Com a pandemia, a importância da arte para o bem-estar emocional das pessoas ficou mais evidente. Kako acredita que a arte tem a capacidade de curar todos os estados emocionais que o ser humano possa ter e ajuda a entender e a encarar os momentos difíceis com mais equilíbrio. “Temos como exemplo as lives musicais e o resultado que elas entregaram, que foi incrível. Na pandemia, a arte conectou as pessoas de uma forma inexplicável”, conta o cantor.

Em 2022, Chocolata pretende gravar alguns materiais audiovisuais: um na Quadra da Nenê de Vila Matilde, que será a “Resenha do Kako”; outro são duas gravações no estúdio Show Livre, em que vai gravar dez músicas autorais, e o “Kako e convidados nas alturas”, que será produzido em uma cobertura, com um clima diferente e com músicas autorais, além de gravar dez programas do seu podcast.

Para os artistas que estão iniciando carreira agora, Kako deixa uma mensagem de incentivo:

“Se você ama o que você faz, cuide com carinho, se preocupe com a entrega desse amor, porque alguém do outro lado precisa da sua entrega de sentimentos, e essa talvez seja nossa missão na terra: entregar o nosso sentimento verdadeiro. E a música é fantástica com expressão de sentimentos bons. Você consegue transmitir tudo ali naquele momento”, finaliza o cantor.